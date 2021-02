Een meegeverfd plafond is verrassend én logisch

Een veelgehoorde reden hiervoor is dat het een ruimte lichter zou maken. Iris Floor, creative director van het Nederlandse verfmerk Pure & Original herkent dit argument. ,,Vaak denken we dat wit staat voor licht en ruimte, maar een wit vlak creëert niet op magische wijze een raam. Met andere woorden: valt er geen of weinig daglicht in een ruimte, dan zou je de schaduwen juist kunnen omarmen en een geborgen sfeer kunnen creëren door voor een dieper kleurenpalet te kiezen. Door het plafond hierin mee te nemen krijgt de ruimte eenheid. Licht voeg je vervolgens toe met een goed lichtplan.”



Ook is er nog het optische effect dat het schilderen van een plafond kan geven. Susanne Otter, stylist bekend van @frivolestudio, renoveerde haar 350 jaar oude rijksmonument en schilderde er de torenhoge plafonds óók mee. ,,Een hoog plafond verlaag je optisch met een donkere kleur, je voegt als het ware een gevoel van geborgenheid toe. Onze hal is 4,5 meter hoog, lang en smal. We verfden hem in een donkere blauwtint waardoor de ruimte nu knusser aanvoelt. En denk ook eens aan het effect dat een gekleurd plafond op verlichting heeft: in onze hal hangt een kroonluchter die weg zou vallen tegen een wit vlak, tegen het blauw komt hij prachtig uit.”