Eén miljoen extra huizen onhaalbaar volgens experts: ‘Tekort aan bouwlocaties’

Energierekening Will: 'We hoeven nergens meer op te letten. In huis hebben we het altijd 22 graden'

Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Will Eisinga (68) uit Kropswolde.

25 februari