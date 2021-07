Eén na hoogste woontoren van Europa: zwembad op 46ste verdieping biedt spectaculair uitzicht

Veertien jaar heeft het geduurd, maar de op één na hoogste woontoren van Europa is eindelijk klaar. Hij staat in de Spaanse badplaats Benidorm en gaat 198 meter de lucht in. De Spaanse krant El País kreeg als allereerste een rondleiding in het gebouw.

Intempo heet het complex en het bestaat uit twee goudkleurige torens, die bovenaan verbonden zijn met een omgekeerde kegel. Het herbergt 256 appartementen en 13.000 vierkante meter aan gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een zwembad van 800 vierkante meter op de benedenverdieping.

Ook op de 46ste verdieping is er een zwembad, met een spectaculair uitzicht over de stad. Het hoogste punt is de 47ste verdieping. Daar vind je onder meer een cocktailbar en vier jacuzzi’s.

Uitzicht op zee

De meest exclusieve appartementen bevinden zich op de 45ste verdieping. Het gaat om twee flats van 300 vierkante meter, die voor meer dan 2 miljoen euro van de hand gingen. De andere flats zijn 95 en 75 vierkante meter groot. Allemaal hebben ze een balkon met uitzicht op zee, sommige hebben ook een balkon aan de achterkant met uitzicht over de bergen. Het strand ligt op zo’n 200 meter van het complex.

Hoeveel de flats kosten? De goedkoopste stond te koop voor 250.000 euro, maar op dit moment is de goedkoopste optie nog een flat van 95 vierkante meter voor 317.000 euro.

Momenteel wordt volop opgeruimd door de bouwvakkers. Intussen lopen potentiële kopers af en aan. Meer dan de helft van de appartementen staat dan ook nog te koop. De eerste bewoners zouden in september in hun nieuwe optrekje kunnen.

Vastgoedbubbel

De bouw van het complex duurde tien jaar langer dan verwacht. De bouw startte in 2006, maar de twee belangrijkste partners in het project kregen ruzie en financiële problemen. Ook het barsten van de Spaanse vastgoedbubbel in 2008 en de coronacrisis zouden een rol gespeeld hebben. Een kentering kwam er toen het investeringsfonds Strategic Value Partners drie jaar geleden de teugels in handen kreeg.

In Europa is alleen de Zalmhaventoren in Rotterdam hoger, die is 215 meter hoog.

