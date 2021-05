Een natuurstenen vloer? 'Bezint eer ge begint’

Jannie Miske heeft een vraag over haar natuurstenen vloer, die op de hele benedenverdieping ligt, inclusief plintafwerking. ,,Er ligt vloerverwarming onder. We maken het schoon met een dweil en koud of warm water, maar er komen altijd strepen van en het is wazig.”

De vraag mag duidelijk zijn: wat zou Marja doen?

,,Er zijn zo ontzettend veel soorten natuursteen”, begint Marja. ,,En allemaal hebben ze een andere behandeling nodig. Wat ik nu ga zeggen, daar heeft Jannie niet zoveel aan, maar dan voor alle andere lezers: als je een natuurstenen vloer in huis haalt, haal je een probleem in huis. Het beste advies is dus om je goed voor te laten lichten of het wel bij je huishouden past. En natuurlijk hoe je het moet behandelen, bij aankoop dus. Betaal gewoon wat meer om je goed te laten voorlichten!”

Dat gezegd hebbende, wil ze toch nog een paar fouten voorkomen, voordat ze met tips komt om de natuurstenen vloer grondig schoon te maken. ,,Als ik lees over strepen en een waas, dan vertelt mij dat dat er zeep wordt gebruikt of schoonmaakmiddel en dat er niet goed wordt nagedroogd. Als je dweilt terwijl de vloerverwarming aanstaat, droogt het nog sneller, dus dat is helemaal geen goede combinatie. Ook middelen als azijn brengen juist alleen maar schade aan, daar krijg je ook zo'n waas van.”

pH-neutraal

Hoe je dan wél moet drogen, vertelt Marja zo, maar eerst het schoonmaakmiddel: ,,Je hebt een pH-neutraal schoonmaakmiddel nodig. Het is meestal een polish en zachte zeep ineen en is te vergelijken met groene zeep, waarmee je een beschermlaagje aanbrengt. Dat is nodig omdat natuursteen poreus is. Er bestaat polish voor natuursteen, die je in een jerrycan kunt kopen in een supermarkt of bij de doe-het-zelfzaak. Maar overleg dus het liefste met de leverancier van het natuursteen welk middel het beste is.”



Neem een emmer lauwwarm water en doe daar een scheutje natuursteen-polish in, adviseert Marja. ,,Maak met een schone doek onder een platte dweil een deel van de vloer schoon. Laat de vloerverwarming uit, want dan droogt het te snel. Eigenlijk moet je ook maar één vierkante meter schoonmaken en dan meteen nadrogen met een zachte doek. Het ís een klus, maar wie een mooie vloer wil hebben, moet nu eenmaal een beetje lijden.”

,,Hopelijk neem je dan nog wat oude zeepresten mee. Als je het droog wrijft, zou het kunnen dat de vloer al meer begint te glimmen. Blijft hij nou dof en slaat hij wit uit, dan ben ik bang dat er blijvende schade is ontstaan. Dan ontkom je er niet aan een bedrijf te laten komen om het te laten polijsten. Als je daarna mijn methode gebruikt, blijft de vloer hopelijk langer goed! Maar als ik eerlijk moet zijn tegen iedereen die een natuurstenen vloer overweegt: er zijn prachtige namaakvloeren. Bezint eer ge begint.”

