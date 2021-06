‘Een scheutje wasmiddel en een beetje azijn’

Poeder of vloeibaar

Vooropgesteld: alle 32 bontwasmiddelen uit de meest recente test van de Consumentenbond houden kleuren lang mooi. Maar niet alle wasmiddelen voorkomen dat kleuren afgeven. Heeft kleur je hoogste prioriteit, dan kun je het best voor vloeibare wasmiddelen kiezen, zo profiteer je gelijk van het voordeel dat die geen resten achterlaten in de doseerlade.