Een wit huis kil? Niet als je het zo aanpakt

Er mag tegenwoordig veel aandacht zijn voor kleur in huis, wit is nog altijd een geweldige basiskleur om in huis te gebruiken. ,,Uit ervaring weet ik dat het gebruik van veel wit in huis te maken heeft met je levensfase én met de persoon die je bent” aldus Marleen van den Berge stylist en eigenaar van studiohuishuis.nl. ,,Mensen die mij inhuren zijn veelal snel overprikkeld en/of druk en hebben daarom behoefte aan een woonomgeving die ze rust geeft.”

Wit is fris, helder en rustgevend, zegt ze. ,,Ik spreek overigens uit ervaring: toen ik een jong gezin en een eigen bedrijf had was ons interieur witter dan ooit, als een rustgevend baken in mijn hyperdrukke leven. Nu de kinderen groter zijn, mag er qua kleur weer meer in huis gebeuren.”

Elvera van Schaik, stylist bij styling- en ontwerpbureau April and May, beaamt het rustgevende effect van wit. ,,Als ik na een lange dag werken thuiskom in mijn witte interieur, daalt er direct een gevoel van rust op me neer. Wit geeft een gevoel van ruimte en sereniteit. Ook als je er kleur aan toevoegt, blijft het totaalbeeld rustig.”

Ziekenhuiskamer

Kies je echt voor alleen maar wit, dan is het mooi om een mix van verschillende witten te maken. De interieurs van @mariekereintjes_ en @anjawillemsen op Instagram zijn hier een mooi voorbeeld van. Elvera van Schaik: ,,Ronde vormen ogen zachter dan hoekige, hout straalt van nature warmte uit. Kleuraccenten in zwart, beige of grijs zorgen voor extra contrast. Alleen hoogglans is steriel, zet daar dus liever een warme textuur tegenover.”

En dan nog even over die verschillende kleuren wit. Want welk wit verf je nu het best op je muren? ,,Als ik wit met neutralen combineer, dan werk ik met het meest frisse wit als basis: RAL 9003", zegt Marleen van den Berge. ,,In combinatie met lichte tinten creëer je daarmee het meeste contrast. Gebruik je RAL 9010 – dat is wat geler – dan wordt het geheel wat viezig om te zien. Woon je echter in een oud huis, dan kan RAL 9003 te hard zijn en dan is 9010 gecombineerd met groenen en blauwen wel weer erg mooi.”

Elvera van Schaik: ,,Hou er bij het kiezen van een wit in ieder geval rekening mee dat veel witten een ondertoon van blauw, groen, geel of rood hebben. Ik adviseer daarom altijd om een kleurstaal tegen de muur te plakken en gedurende de dag te kijken hoe de tint verandert. Wit is namelijk echt veel minder kleurloos dan je denkt!”

