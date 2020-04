Eenzame thuisfeestjes steeds inventiever: Disco Snolly komt met doe-het-zelf-discopakketten

Die disco is door iedereen te bezoeken, maar wie extra los wil gaan, kan een pakket bestellen. Er zitten onder meer bingokaarten in (‘met echte prijzen‘) en een plaat voor op de platenspeler. ,,Met een Disco Snolly-mix, die hadden we al voor dit uitbrak. Ze komen nu goed van pas.”



Met de pakketten komt nadrukkelijk de oproep om thuis te feesten, maar geen huisfeestjes te geven. Ze zijn bedoeld om ‘lekker in je eentje of samen met je partner onbeschoft dronken te worden en in je eigen lampenkap te hangen.’



Ze houden het op vijftig pakketten, anders is het organisatorisch niet te doen. De Leeuw lacht. ,,We dachten dat het leuk zou zijn voor Tilburgers, maar we moeten nu al naar Amsterdam, Nijmegen en Oud-Beijerland om ze af te leveren. Ook daar zijn ze verkocht.”



Omdat livestreamen via Facebook niet (goed) werkt, bouwen ze zelf een site voor de uitzending. Het adres verschijnt vandaag of morgen op de Facebookpagina van Snolly.