Eerste hulp bij klussen: deze tools helpen bij veelvoorkomende problemen

Nieuwe huis Miljuschka net een kluis: ‘Kom je van z'n levensda­gen niet in’

2 maart Presentatrice Miljuschka Witzenhausen kan eindelijk haar nieuwe huis in. Na maandenlang pendelen is de boerderij van 680 vierkante meter gereed voor gebruik. Bang voor indringers hoeft ze in ieder geval niet te zijn. ,,Het is net een kluis", vertelt ze in Linda.loves.