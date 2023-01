Egbert en Nel bouwen zélf seniorenwoningen na lang zoeken: ‘Soort vriendengroep die naast elkaar gaat wonen’

1,5 miljoen woningen moeten in 7 jaar verduur­zaamd worden

In de komende zeven jaar moeten er naar schatting 1,5 miljoen woningen verduurzaamd worden. De grootste winst is te behalen in de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Westerwolde. Daar staan de meeste woningen met de laagste energielabels E, F en G.

13 december