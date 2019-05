Eigen Huis & Tuin zoekt stylist voor de uitzending

Het klusprogramma is al 26 jaar op tv en laat elke zaterdag een metamorfose zien van een badkamer, slaapkamer, woonkamer, tuin of andere ruimte in huis. De stylist luistert goed naar de wensen van de deelnemers en gaat dan aan de bak. Zowel professionals als amateurs kunnen zich aanmelden en doorlopen een selectieprocedure van Eigen Huis & Tuin. De geselecteerde mag één uitzending één klus aanpakken. Wat de klus zal zijn, is nog onbekend.



De metamorfose wordt uitgezonden in het nieuwe seizoen van Eigen Huis & Tuin, dat in september begint.