Eigen Huis start petitie tegen hogere belasting woningeigenaren

Normaal gesproken stijgt de ozb gemiddeld met enkele procenten, dit jaar gemiddeld 5 procent. Voor komend jaar lijkt sprake van een trendbreuk, vreest de belangenclub voor huiseigenaren, met uitschieters van wel 25 procent belastingverhoging. Dat is voor de gemiddelde huiseigenaar enkele tientjes per jaar.

,,Veel gemeenten hebben het financieel moeilijk. Ze kampen met forse tekorten omdat de jeugd- en ouderenzorg duurder uitpakt dan gedacht en dan is er nog de coronacrisis”, stelt Hans André de la Porte van Eigen Huis. Weliswaar komt het kabinet met extra coronasteun over de brug, gemeenten klagen volgens hem dat dit onvoldoende is. ,,Wij zien al veel voorbeelden langskomen van gemeenten die de lokale belastingen flink willen verhogen.”

Vereniging Eigen Huis wil dat het kabinet met extra geld voorkomt dat gemeenten de kosten van wettelijke zorgtaken voor ouderen en jongeren ‘afwentelen’ op huiseigenaren en start vandaag een online petitie.

Woonbond zet vraagtekens

Dit jaar betalen huiseigenaren gemiddeld 322 euro aan ozb. Eigen Huis zegt: huurders betalen deze belasting niet. Bij die redenering kun je wel vraagtekens zetten, meent de Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders. ,,Verhuurders betalen de belasting ook en kunnen dat op termijn natuurlijk wel doorrekenen aan de huurders. Ze betalen de belasting hoe dan ook met inkomsten van de huurder”, aldus woordvoerder Marcel Trip.

De Woonbond zelf vindt de hogere ozb niet het grootste probleem voor hun huurders. ,,Het is een kleine druppel in vergelijking met de landelijke belastingdruk. Zo betekent de verhuurdersheffing voor woningcorporaties, waar wij stevig tegen ageren, dat enkele maanden aan huur moet worden overgemaakt aan de landelijke overheid. Die heeft veel meer impact dan de ozb.”

Hans André de la Porte erkent dat er altijd een eigenaar is en dat dus ook verhuurders de belasting betalen. ,,Maar sociale huurders zijn beter beschermd. De huur mag niet zomaar omhoog.” De la Porte zegt op te komen voor mensen met een eigen huis en een kleine beurs. ,,Het is nu vaak veel meer dan de inflatie en de verhoging komt elk jaar terug.”

Als voorbeeld noemt hij nog Zeewolde, waar de ozb met 25 procent omhoog gaat. De wethouder nuanceert bij Omroep Flevoland dat het nog steeds relatief goedkoop wonen is in Zeewolde en dat de verhoging neerkomt op 65 euro per jaar gemiddeld. De verschillen per gemeente zijn groot. De gemeenteraden bepalen de hoogde van de lokale belastingen.

WOZ en ozb De onroerende zaakbelasting (ozb) wordt berekend aan de hand van de waarde van woningen (WOZ). Zo betalen eigenaren van duurdere huizen ook meer belasting. Toch wordt de ozb onafhankelijk van de WOZ-ontwikkeling bepaald. Het is dus niet zo dat stijgende huizenprijzen invloed hebben op de hoogte van de belastingen. De WOZ geldt slechts als verdeelsleutel. Gemeenten hebben er daarom geen enkel belang bij de waarde van woningen hoger of lager in te schatten dan ze daadwerkelijk zijn. Toch worden er wel fouten gemaakt. Gemeenten vragen inwoners daarom contact op te nemen als ze het niet eens zijn over de waardebepaling van de woning. Bij gegronde argumenten wordt de waarde en dus ook de daaraan gekoppelde belastingen aangepast.

