Eigenaar Flintstone-huis wint slepende rechtszaak: dino’s en poppen mogen blijven

Nederland bouwt eerste ‘Wikihouse­wijk­je’ ter wereld

9 juni Het eerste ‘Wikihousewijkje’ ter wereld wordt woensdag in Almere geopend. De houten huizen hebben niets met Wikipedia te maken maar worden wel gebouwd met ‘open source software’, met ontwerpen die gratis beschikbaar zijn via internet. Vervolgens is er een speciale 3D-zaagmachine nodig voor de bouw.