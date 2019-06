Eindhoven groeit snel, maar waar blijven de huizen?

Eindhoven is met ruim 230.000 inwoners de vijfde stad van Nederland en de regio groeit in economische zin sneller dan de rest van het land. Als Eindhoven de ambitie wil halen om te groeien naar 300.000 inwoners in 2040, dan moeten er maar liefst 40.000 nieuwe woningen bij komen. In de planning staan tot nu toe echter te veel appartementen en te weinig eengezinswoningen. Ook het aandeel betaalbare woningen in het totaal moet flink omhoog.