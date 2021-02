Elektrische warmtepomp werkt niet in oude huizen? ‘Ik dacht, ik doe het gewoon’

Dat de gemeente Nijmegen weinig haast maakt met een warmtenet in zijn wijk, was de druppel voor Jan van der Meer. ,,Ik heb besloten zelf van het gas af te komen in mijn bovenwoning uit 1909. Volledig elektrisch verwarmen kán in zo'n oud huis, zelfs in de laatste extreem koude week gaat het goed.”

Als GroenLinks-politicus, gedeputeerde in Gelderland met energie en klimaat in zijn portefeuille, heeft hij natuurlijk wat te bewijzen. Maar Jan van der Meer deelt in blogs zijn verhaal over hoe hij z'n huis van het gas heeft gekregen vooral om te inspireren. ,,Ik ben naast politicus ook gewoon bewoner. Iedere woningeigenaar vraagt zich denk ik af hoe hij z'n huis in de toekomst moet verwarmen. De vraag werd voor mij pregnant toen de gasketel begon te lekken.”

Volledig scherm De woning van Van der Meer komt uit 1909. © Foto: Bert Beelen Vanuit zijn professie had hij verwacht dat Nijmegen snel het warmtenet zou doortrekken naar zijn wijk Bottendaal. Als wethouder in Nijmegen (2006-2014) was hij verantwoordelijk voor de aanleg van het warmtenet, dat restwarmte van afvalverbranding gebruikt om huizen te verwarmen. ,,Na twee jaar vergaderen is echter nog steeds niet duidelijk wat er in deze wijk gaat gebeuren. Daarom ben ik op zoek gegaan naar elektrische oplossingen. Uiteindelijk dacht ik: ik doe het gewoon.”



In huizen van die leeftijd is dat meestal lastig, zegt expert Roy Janssen van producent van verwarmingsapparatuur ATAG, overigens niet betrokken bij de installatie in het huis van Van der Meer. ,,Het heeft deels te maken met isolatie, maar ook met het gedateerde afgiftesysteem. Dat is meestal berekend op een hoge leidingtemperatuur van ongeveer 80 graden. Die temperaturen zijn met een elektrische warmtepomp niet op te wekken.”

Warmtepistool

,,Op een koude dag heb ik een warmtepistool gebruikt, dan kun je zien wat voor temperatuur water er in de radiatoren zit. Ik heb geen vloerverwarming, maar wel wat grotere radiatoren. De temperatuur zat op zo'n 40 graden en binnen was het behaaglijk. Nou, dat moet ook lukken met een elektrische warmtepomp.”

Van der Meer werd pas overtuigd toen een bevriende architect liet weten dat zijn hoekhuis volledig elektrisch is verwarmd met een lucht-waterwarmtepomp met 8 kilowatt vermogen. ,,Toen dacht ik: dan ga ik op 9 kilowatt zitten, weet ik zeker dat het goed is. Bovendien heb je met meer vermogen kans dat geluidsoverlast minder wordt, ook een heikel punt met warmtepompen: er moet een apparaat op het dak staan en dat maakt nu eenmaal geluid.”

Wat moet worden opgemerkt: het huis van de gedeputeerde is oud, maar wel goed onderhouden. De muren zijn een paar jaar geleden van binnenuit geïsoleerd en de ramen zijn vervangen voor HR++glas. Dat het huis een boven- en tussenwoning is, helpt mee met de ‘warmtevraag’ reduceren, legt expert Janssen uit. ,,Waarschijnlijk krijgt het huis dan ook wat warmte van de buren en benedenverdieping.”

Washok

De installatie paste net in het washok. Een boiler met 200 liter water is nodig voor tapwater (douche en kraan). ,,Hij is aangesloten op een zonnecollector die ik al had, naast de twaalf zonnepanelen die op het dak liggen. Dat maakt de ingreep economisch nog gunstiger.”



De kosten voor de installatie van de warmtepomp: 9100 euro. Met 1900 euro subsidie kwam dat netto neer op 7200 euro. ,,Mede dankzij mijn zonnepanelen, die een groot gedeelte van de stroom opwekken, heb ik dat in acht jaar terugverdiend met de lagere energierekening. Wat mij nog verbaasde was dat ik vroeg om een onderhoudscontract, maar dat was blijkbaar niet nodig. Elektrische warmtepompen hebben minder onderhoud nodig dan cv-ketels. Dat zijn dus ook minder kosten. Al is dat niet mijn hoofddoel. Het belangrijkste vind ik natuurlijk dat we nu geen CO 2 meer uitstoten.”

Volledig scherm In het ‘washok’ paste de boiler precies. © Foto: Bert Beelen

Isoleren meerekenen?

Kritische lezers zullen zeggen dat je de kosten voor isolatie ook moet meenemen in het plaatje. ,,Die geluiden hoor ik natuurlijk ook vaak op verjaardagen”, zegt ATAG-expert Roy Janssen. ,,In mijn ogen worden er soms allerlei kosten van onderhoud aan de woning bijgehaald die je los moet zien van de warmtepomp. De kozijnen vervangen en dan meteen de ramen meenemen, is onderdeel van onderhoud aan oude huizen. Het huis wordt er comfortabeler van.”

Dan nu de hamvraag: is het warm bij Jan van der Meer in huis? ,,Ja! Toch had ik wel wat zorgen. Ze zijn in de afgelopen koude week nog langs geweest om een vervelende bromtoon weg te krijgen. De installateur heeft er op het dak trillingsdempers onder gezet. De bromtoon is nu weg, als sneeuw voor de zon.”

Zijn les: ,,We zijn te voorzichtig. Ik hoor allemaal argumenten om niet over te stappen op elektrisch, maar het is allemaal niet zo spannend. Ik begrijp dat dit verhaal niet voor elk huis geldt, maar veel mensen hebben een tussenwoning en raken misschien geïnspireerd om in ieder geval te onderzoeken of het kan in een oud huis.”

