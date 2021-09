Ellen is geen doorsnee tuinierder: ‘Ik kijk vooral hoe de natuur haar eigen gang gaat’

Student Siem (19) is ten einde raad op camping neergestre­ken: ‘Zonder kamer moet ik 5 uur reizen’

5 september Honderd keer reageerde de Groningse Siem van Hensbergen (19) op een studentenkamer in Utrecht. Volgende week beginnen zijn colleges, dus nu slaapt hij noodgedwongen in een busje op een Utrechtse camping. Hij is niet de enige met dit probleem. De Universiteit Utrecht heeft voor internationale studenten zonder woning 900 kamers gereserveerd, maar die zitten allemaal al vol.