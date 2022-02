Elles (19) en Elise (21) wonen gratis in ouderencomplex, tegenprestatie is ouderen helpen

Zo voorkom je een slagveld in je tuin als het straks tóch flink gaat vriezen

Al weken schieten de temperaturen in de dubbele cijfers. Het voorjaar is vroeg begonnen, constateert bioloog Arnold van Vliet. De planten springen in de knop en bollen tonen hun pracht. Maar wat als het straks toch gaat vriezen? Is dan al het jonge groen naar de filistijnen?

16 februari