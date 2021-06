Eneco gaat radicaal vergroenen: niet in 2050, maar al in 2035 klimaatneutraal

Oorspronkelijk wilde Eneco pas in 2050 geen CO2 meer uitstoten. Dat is nu dus vijftien jaar naar voren gehaald. ,,Dat moet, omdat we anders de opwarming van de aarde niet onder de 1,5 graad Celsius houden’’, aldus Eneco-topman As Tempelman.

De topman denkt dat de tijd rijp is voor deze radicale stap. Hij wijst onder andere op het vonnis tegen Shell, waarbij de rechter het oliebedrijf opdroeg de uitstoot van CO2 sneller te verminderen.

Niet alleen de eigen uitstoot bij Eneco van het broeikasgas moet naar nul, ook dat bij de klanten. Dat betekent dat er straks alleen nog duurzame stroom wordt geleverd en ‘groen’ gas, zoals groene waterstof. Ook moeten zo’n 300.000 huizen extra op een warmtenet worden aangesloten.

Elektrificatie

,,Om het doel te bereiken moet er een radicale elektrificatie plaatsvinden’’, zegt Tempelman. De industrie moet zoveel mogelijk overstappen op groene stroom voor de productie en huizen moeten met warmtepompen worden verwarmd. Eneco zal de verkoop van aardgas uitfaseren. In 2035 zal het bedrijf alleen nog groen gas leveren.

Daarnaast moet er meer ingezet worden op duurzame warmte. Dat kan met de warmtenetten, maar ook wordt gedacht aan geothermie, bijvoorbeeld. Daarbij wordt de aardwarmte gebruikt om te verwarmen. In totaal zal Eneco de komende jaren twee miljard euro investeren in maatregelen.

Eneco loopt ver voor de muziek uit met deze verduurzamingsplannen. Een risico is dat klanten afhaken, omdat duurzame energieoplossingen vaak duurder zijn dan de huidige. Toch denkt Ron Wit, hoofd energietransitie bij Eneco, dat de klanten de maatregelen steunen. ,,Het maatschappelijke draagvlak groeit.’’

Betaalbaarheid

Wit erkent dat het hoge prijskaartje een belemmering kan zijn. ,,Betaalbaarheid is essentieel.’’ Eneco werkt daarom naar een kostenneutrale overgang. Dat kan door dure nieuwe ketels bijvoorbeeld voor te financieren. Maar ook de prijs van vervuilende energie zal omhoog moeten om schone energie concurrerend te maken.

Eneco is al langer een koploper als het om schone energie gaat. Voor particuliere klanten is de stroom al 100 procent duurzaam. De komende jaren wil het energiebedrijf de gasgestookte energiecentrales ombouwen om ze geschikt te maken voor groen gas. Daarnaast wordt de productie van zonne- en windenergie opgevoerd.

In de plannen houdt Eneco er rekening mee dat aardgas de komende jaren duurder wordt door belastingverhogingen en extra heffingen. Daardoor wordt duurzame energie vanzelf concurrerend en is de stap voor mensen en bedrijven om over te stappen kleiner.

Voor Nederland en Duitsland is Eneco optimistisch dat het lukt in 2035 klimaatneutraal te zijn. In België zal dat naar verwachting nog niet helemaal lukken. ,,Daar moeten we nog 0,9 ton CO2 uitstoot compenseren in 2035’’, verwacht Wit.

