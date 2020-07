Energieprijs voor huishoudens sinds vandaag fors naar beneden: dit zijn de verschillen

In onderstaande grafiek komt duidelijk naar voren dat vanaf vandaag de gemiddelde prijs tussen de 70 en 200 euro lager uitvalt dan in de eerste helft van 2020, afhankelijk van het type woning (is aan te passen). De vaste contracten doken in prijs al naar beneden vanaf maart, maar dat tarief geldt uiteraard alleen voor huishoudens die een nieuw contract hebben afgesloten. (welkomstaanbiedingen zijn uitgesloten).

Hoewel de variabele tarieven een stuk lager uitvallen dan de afgelopen zes maanden, is het bij de meeste energiemaatschappijen nog steeds goedkoper om een vast tariefcontract af te sluiten. Dat is terug te zien in het gemiddelde tarief in de grafiek. Heb je al een vast energietarief maar wil je kijken of het toch mogelijk is om over te stappen? Vul de kaart hieronder dan in om te zien hoe hoog de boete ongeveer uit zou vallen.