Energieprijzen omhoog geschoten: ‘Kijk goed wanneer je overstapt van leverancier’

De lockdown in maart 2020 zorgde ervoor dat de vraag naar stroom, gas en olie volledig instortte. Hierdoor waren er vorig jaar historisch lage energietarieven. ,,Dat was positief voor de consument, want de contractaanbiedingen waren bijzonder gunstig. De gemiddelde besparing voor een consument ten opzichte van een variabel contract lag rond de 500 euro per jaar, met uitschieters richting de 650 euro”, zegt Tom Schlagwein, energie-expert bij Easyswitch.nl.

Fikse rekening

Een hausse aan overstappers was vorig jaar in april en mei het gevolg. Consumenten deden er goed aan om een vast tarief met hun energieleverancier af te spreken voor de duur van één of meerdere jaren. Bij een overstap maakte een welkomstbonus het nog aantrekkelijker. Maar als een contract voor een jaar is afgesloten, komen die klanten nu bedrogen uit. De tarieven voor een nieuw vast contract zijn een stuk minder aantrekkelijk. Vanaf 1 juli kunnen de klanten met een variabel tarief een verhoging van de prijzen verwachten. Als in de herfst de verwarming weer aangaat, valt waarschijnlijk een fikse rekening in de brievenbus.

,,Met de kennis van nu was het goed geweest om vorig jaar een contract van minstens twee jaar te nemen", zegt Schlagwein. ,,Maar dit had niemand kunnen voorspellen. Het is ongekend wat er nu met de prijs gebeurt. Neem de inkoopprijs van gas. Die schommelde jarenlang zo rond de 16 tot 18 cent per kubieke meter. Vorig jaar april was dat 9 à 10 cent en inmiddels is hij verdriedubbeld naar 26 of 27 cent. Dat zijn inkooptarieven voor de leveranciers, waarvan het logisch is dat die straks worden doorberekend aan de consument.”

Opnieuw is de olieprijs op de wereldmarkt de grote manipulator. Het terugschroeven van de olieproductie zorgt in combinatie met een aangezwengelde economie voor meer schaarste. Ook bij de pomp merken mensen dat aan de benzineprijs. Schlagwein verwacht dat in de zomer de prijs wel iets terug gaat lopen. ,,Mogelijk zijn de aanbiedingen voor vaste energietarieven voor bijvoorbeeld één of twee jaar dan weer wat lager. Dan zouden consumenten dus het beste nog even kunnen wachten tot ze een nieuw contract afsluiten of overstappen. Wachten tot de prijzen zijn genormaliseerd, dus.”

Grote verschillen

Volgens Joris Kerkhof van Independer.nl kan het nu toch al lonen voor sommige huishoudens. ,,Het ligt er maar net aan welk contract je nu hebt. Wat je vorig jaar aan voordeel kon winnen, ben je nu weer kwijt, dat is wel duidelijk”, zegt hij. ,,Maar de verschillen tussen energieleveranciers zijn groot. Als ik het hoogste met het laagste tarief vergelijk voor een contract met een vast tarief voor één jaar, scheelt dat 200 euro op jaarbasis bij een gemiddeld verbruik.”

Over het algemeen betaal je met een variabel tarief in het contract altijd wat meer dan bij een vast tarief-contract. Dat is nu mogelijk even niet zo, omdat de variabele tarieven slechts één keer in het half jaar worden gewijzigd, meestal op 1 januari en 1 juli. Als een contract met een vast tarief na één, twee of zelfs tot vijf jaar afloopt, wordt het door de leverancier automatisch omgezet in een variabel tariefcontract.

