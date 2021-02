Esmé en Daan verkopen hun bovenhuis ‘met eigen karakter’: ‘Wij hebben de best denkbare onderburen’

De twee kochten het huis medio 2013 om er na een verbouwing tegen het einde van dat jaar in te trekken. Het destijds nog kinderloze stel huurde een knus appartementje op de Groot Hertoginnelaan, maar vonden het tijd voor een ‘echt’ huis. Het eerste eigen koophuis. ,,We kenden de wijk en wilden graag blijven”, legt Esmé uit. ,,Het is een gezellige, mooie wijk. De Hollanderstraat is een oude straat met een prachtige oude school en te gekke grote muurschilderingen op de zijkanten van huizen. Dat geeft een heel authentiek gevoel.”



,,Veel oude herenhuizen in Den Haag lijken na renovatie tegenwoordig op elkaar, maar ons huis heeft echt een eigen karakter. Daar waren we meteen gecharmeerd van. Bovendien zit je op fietsafstand van het centrum en de zee, maar hebt met het Sweelinckplein ook meteen groen om de hoek.”