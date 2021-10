Europa: Arme gezinnen compenseren voor dure energie

Met haar opmerkingen kwam Simson woensdag tegemoet aan een kritisch Europees Parlement, dat het onaanvaardbaar vindt dat miljoenen gezinnen deze winter in de kou zitten of soms zelfs moeten kiezen tussen een warm huis en een maaltijd. Concrete voorstellen doet Brussel volgende week woensdag.

Premier Mark Rutte ergert zich aan de vele lidstaten die niet op Brussel wachten en zelf al ideeën lanceren. ,,Wilde en minder wilde plannen‘’, zo sneerde hij afgelopen nacht na overleg met zijn collega’s in het Sloveense Brdo. Het wildste is dat van Polen; helemaal kappen met het klimaatbeleid. De uiteindelijke aanpak, verwacht Rutte, wordt een mix van vooral nationaal beleid, aangevuld met Europees. Op een top op 21 en 22 oktober hakken hij en zijn collega’s knopen door.

Centrale gasinkoop

Volkomen ten onrechte, aldus Klimaatcommissaris Frans Timmermans, in Luxemburg overleggend met de EU-milieuministers. De hoge prijzen zijn niet of maar zeer beperkt te wijten aan de klimaatplannen. Voor zeker 80 procent komen ze door een extreem hoge vraag door het razendsnelle economisch herstel na corona in combinatie met weinig aanbod, deels door achterstallig onderhoud aan gasinstallaties tijdens corona.

Nog niet erg duidelijk is het aandeel in de prijsstijgingen van speculatie door bijvoorbeeld Rusland, via Gazprom. ,,Daar kijken we nog naar”, aldus Simson na opmerkingen van Europarlementariërs. Hoe dan ook moet Europa energie-onafhankelijker worden, zowel van fossiele brandstoffen als van derde landen, stelt zij. ,,Lidstaten met nu al veel duurzaam in hun pakket hadden vorig jaar de laagste en in een enkel geval zelfs negatieve prijzen.”