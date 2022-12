Expert geeft antwoord op schoonmaakvragen van lezers: ‘Eén van die vier dingen heb je altijd in huis’

,,De kerstdagen zijn weer voorbij. Veel mensen hebben de kerst een beetje ziekerig moeten doorbrengen en kwamen blijkbaar op het idee om een vraag aan het AD te stellen", stelt Marja. In de laatste aflevering beantwoordt ze er vijf.

1. Zwarte strepen bij het ramen zemen

Een lezer zeemt eenmaal in de maand de ramen van het hele huis. ,,Ik ben graag met water in de weer, dus het is geen straf. Waar ik me wel aan erger, zijn de zwarte strepen op mijn wit geschilderde glaslatten die langs de ruiten zitten. Die strepen zijn afkomstig van de trekker. Ze gaan er wel af door met mijn nagel hard erover heen te poetsen, maar dat is veel extra werk. De vraag is dus: waarom zijn er geen trekkers te koop met transparante of witte rand? En weet u een manier om die zwarte streepjes overal te voorkomen?”



Marja: ,,Ik heb zelf al jarenlang een volledig rubberen trekker waarmee ik de badkamer en de ramen schoonmaak. Die zijn iets smaller, steviger en wendbaarder. Op internet zijn één of twee compleet rubberen wissers te koop. Daarmee voorkom je die strepen.” Toch met je zwartrubberen trekker aan de gang? ,,Je kunt zwarte strepen wegkrijgen met wasbenzine. Breng het op een schoon doekje aan op je zwarte strepen.”

2. Urinesteen in de wc

Een andere lezer heeft last van urinesteen in z’n toilet. Dat is een soort kalkaanslag maar dan gecombineerd me de zouten die in urine zitten. ,,Hoe krijg ik dit schoon zonder dure flesjes? Die helpen niet.”



Marja: ,,Het is inderdaad niet met een simpel sopje te verwijderen. Je kunt wc-ontstopper gebruiken. Volg de gebruiksaanwijzing en laat het even intrekken. Spoel het daarna weg met kokend water, dan is de urinekalk weg. Je hebt altijd wel ergens een lege spuitfles. Giet daar huishoudazijn in de spuit een paar keer in de week daar waar het zuur zit. Dan zal het niet meer zo hechten.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

De schoonmaakgoeroe uit Den Haag heeft ook wel eens gezegd dat je restjes cola in de wc kunt gooien. Dat lost kalk en poepstrepen op. ,,Maar dat is meer een studententip. Urinesteen zal in een studentenhuis niet snel voorkomen. Studenten blijven zeiken, daar krijgt het geen kans.”

3. Azijn in de douchecabine

Lezer nummer drie heeft een badkamervraag. ,,Ik spray de douchecabine met schoonmaakazijn. Daarna ga ik er met een doek overheen om het droog te maken. Is het dan nodig om voor het afdrogen eerst de azijn er af te spoelen met water?”



Met azijn kun je veel meer schoonmaken. Bijvoorbeeld het koffiezetapparaat. vtwonen legt uit hoe je dat kunt doen.

Tip één van Marja: verruil schoonmaakazijn voor gewone huishoudazijn. ,,Aan schoonmaakazijn worden allerlei chemicaliën toegevoegd, die best heftig zijn. Zeker als je regelmatig schoonmaakt is huishoudazijn meer dan voldoende. Het geeft weer glans aan je tegels en tast je voegen minder aan. Bovendien is het goedkoper en beter voor het milieu.” Het azijn naspoelen met water hoeft niet, maar mag uiteraard wel.

4. Een smeervlek in je jas

Een zwarte smeervlek van de fietsketting weg krijgen uit een geel donsjack. Hoe krijg ik dat voor elkaar, vraagt een lezer zich af.



,,Het probleem met vlekken is dat we vaak in paniek raken en gaan zitten wrijven en te doen. Doe dat niet, want je maakt het vaak erger. Kijk eerst goed naar het waslabel. Mag het kledingstuk niet in de wasmachine, breng het naar de stomerij.”

Lees ook: zo verwijder je de meest voorkomende vlekken

,,Mag het mag wel in de was? Dit lijkt een beetje een gekke tip, maar wrijf de vlekken in met een beetje halvarine. Laat dan even intrekken. Dep het daarna af met wat zeeppoeder. Ik zou het niet op m'n beschuitje eten, haha! Laat ook dat zeeppoeder even intrekken en wrijf het er na een uurtje vanaf. Doe de jas dan in de was zoals je normaal zou doen en dan zou de vlek weg moeten zijn.”

5. 10-secondenlijm op een granieten werkblad

Wat is lezer nummer vijf zuinig op zijn keuken. Des te zuurder dat er 10-secondenlijm op een graniet stuk werkblad terecht is gekomen. Om het snel te verwijderen met een stuk keukenrol is het nog een grotere vlek geworden. Hoe kan ik dit verwijderen. Het zijn nu 2 doffe vlekken geworden, het ontsiert de hele keuken.”



Voor de laatste schoonmaaktip van 2022 komt Marja met vier opties op de proppen. ,,Wasbenzine, ammonia, terpentine of aceton. Je hebt vast één van die vier spullen in huis. Wasbenzine heeft mijn voorkeur, want daar heb ik de meeste ervaring mee. Probeer het eerst op een verborgen plekje om te kijken wat het met het graniet doet. Blijft het goed? Oké, naar de lijmvlekken. Daarmee maak je het schoon, maar zijn de doffe vlekken niet verdwenen", aldus het voormalige gezicht van RTL 4-programma Hoe Schoon is jouw Huis?.

Om het graniet weer glimmend te krijgen, adviseert Marja om het werkblad dun in te smeren met sla- of olijfolie. ,,Graniet is poreus, de olie wordt er makkelijk in opgenomen. Even opwrijven en het glimt weer als een tierelier. Je kunt ook witte boenwas gebruiken. Dat is lekker zacht en trekt er ook goed in.”

,,Zo, we hebben de vlekjes weggewerkt! Op naar een veilige oudejaarsavond en een schoon begin van 2023. Maar daar gaan we het volgende week over hebben.”

Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.