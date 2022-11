Ga doordeweeks, neem de tijd en bij twijfel: doen! Zo vind je verborgen schatten bij de kringloop

Deze woning zou naar starters gaan, maar corporatie pakt liever het volle pond: 180.000 euro winst

De bewoners van een rijtje gezinswoningen in Bleiswijk staan perplex. De plaatselijke corporatie laat een huis een jaar leegstaan en pakt een winst 180.000 euro. Maar dát was niet de afspraak: deze woning zou voor een gereduceerd bedrag aan starters worden verkocht. ,,Het lijkt wel of de corporatie dollartekens in de ogen heeft.”

9 november