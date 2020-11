Geen badkamer, geen warm water, wel grote belangstelling voor nooit gerenoveerd huis Tilburg

Of makelaar Edgar Rieff van Van den Hoven Makelaardij ooit eerder zo'n huis gezien heeft? ,,Nou, in de 22 jaar dat ik makelaar ben, ben ik maar één keer eerder een huis tegengekomen zonder badkamer", stelt Rieff. Maar in het vooroorlogse huis in de Olivier van Noortstraat (nabij het Transvaalplein) is dat nu toch ook het geval. Er zit sowieso maar één kraan in het huis, bij de keuken.