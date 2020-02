Geen wasmachine, frituur of feestjes: dit zijn de raarste Utrechtse huurcontracten

Het aantal inwoners in Utrecht groeit fors, maar het aantal huurwoningen stijgt amper, blijkt uit cijfers van Statline. In 2014 werden in de stad Utrecht 78.296 huurwoningen aangeboden, in 2019 zijn dat er 82.522. Een verschil van ruim vierduizend.

En dat terwijl het een drama is op de koopmarkt. Volgens cijfers van de gemeente Utrecht zijn er nu 24.665 inwoners meer dan vijf jaar terug. Gevolg: huurbazen kunnen steeds vreemdere eisen opnemen in hun huurcontracten.

Eerste levensbehoefte

Edo Gommers van Huurteam Utrecht bevestigt dat. Hij ziet huurcontracten door het verschil tussen vraag en aanbod steeds ‘creatiever’ worden. ,,En dat terwijl goed wonen een eerste levensbehoefte is.’’ Het Huurteam is de instantie waar je je als huurder kunt melden als je problemen hebt met je woning, huurprijs of huisbaas. Zij geven advies en helpen zo nodig met het oplossen van de problemen.

In ieder contract staat wel íets raars, zegt Gommers. Onmiddellijk een boete als er iemand komt logeren, bijvoorbeeld, maar ook rookverboden en huisdierverboden ziet hij veel voorbijkomen. Maar vooral bij studentenkamers in Utrecht spant één regel de kroon: het recht van de verhuurder om te allen tijde binnen te mogen komen. ,,Kom je net onder de douche vandaan, sta je oog in oog met de verhuurder. Dat is natuurlijk een heel erge inbreuk op je privacy.’’

Gommers zocht voor ons de meest bijzondere afspraken uit 2019 op. Huurteam Utrecht, waar je aan kunt kloppen voor advies, zag dat jaar in Utrecht zeshonderd mensen. Deze huren allemaal particulier. Twee derde is kamerbewoner, de rest heeft een studio of appartement. Op een rijtje: 1. Recht om de woning te betreden. 2. Huur een dag te laat, is een boete. 3. Verbod op energieslurpende apparaten. 4. Geen terrasverwarmer, geen airco, geen kerstverlichting. 5. Er mag niet gefrituurd worden of frituurvet gebruikt worden. 6. Elektrische apparaten moeten op stand-by. 7. Geen warme pannen én niet snijden op het aanrecht. 8. Huuropzegging bij onverzorgde huisdieren. 9. Verbod op wasmachines. 10. Verbod op feestjes.

Quote Sta ik in mijn pyjama, staat de huurbaas opeens voor m’n neus ‘Claartje’ De huurbaas van Claartje (23), die niet met haar echte naam in de krant wil omdat ze bang is dat hij haar anders uit huis schopt, komt ook te pas en te onpas binnen, zónder waarschuwing. Ze woont in een studentenhuis met drie andere bewoners. ,,Sta ik in mijn pyjama, staat hij opeens voor m’n neus. Terwijl we het prima vinden als hij langskomt, als hij het maar even laat weten.’’

Beha

De ongemakkelijkste keer was voor haar huisgenoot, vertelt Claartje. De huisbaas komt namelijk altijd via de tuin binnen en zij kleedde zich om met de gordijnen open. ,,Toen kon hij haar zo in beha zien.’’

Maar dat is niet het enige storende. De tuin staat vol attributen van de huisbaas die daar niet horen, maar de bewoners van het huis moeten appen of het oké is als zij een bankje buiten zetten. Hij liet een nieuwe bewoner in het huis trekken, die de rest niet eens kan verstaan. Ook is er in het hele pand geen ventilatie en mag de thermostaat volgens het contract niet hoger dan 22 graden. ,,Dat klinkt hoog, maar ik slaap op zolder en daar is het altijd koud. Toen ik de huurbaas daarmee confronteerde, ontkende hij het.’’

Bepalingen

Quote De wet staat boven het contract. En daarin staat wat een verhuurder wel én niet mag Edo Gommers, Huurteam Utrecht De huisbaas is heel koppig en wil niet naar de bewoners luisteren, zegt Claartje. Daarom heeft ze nooit bij hem aangekaart dat ze het heel vervelend vindt dat hij ongevraagd langskomt. ,,Hij stelt zich op alsof hij de baas is over het huis en ons beheert. Wij moeten altijd vragen of iets mag. Als hij klachten heeft, moet daar direct iets aan gebeuren, maar als wij iets aangeven, moeten we het zelf maar oplossen of een ander huis zoeken.’’



Maar dat dit soort bepalingen, zoals de temperatuur van de thermostaat of het recht om de woning te betreden, in het door jou ondertekende contract staan, betekent nog niet dat jij je hieraan hoeft te houden, zegt Gommers van het Huurteam Utrecht. Veel mensen weten het niet, maar de wet staat boven het contract. ,,En daarin staat heel duidelijk beschreven wat een verhuurder wel én niet mag en waar een huurder recht op heeft.’’

Vinger opsteken

Omdat je in Utrecht vaak geen keuze hebt – voor jou twintig anderen, tekenen veel mensen het contract meteen. Ondanks de rare regeltjes. Alleen met terugwerkende kracht valt daar nog iets aan te doen. ,,Maar dan moet je wel weten wat er wel en niet mag én durven daar iets aan te doen’’, zegt Gommers.

Lisanne Wieringa (28) uit Groningen wist, net als heel veel huurders, niet waar zij recht op had. Zij ging fulltime aan de slag in Hoofddorp, waardoor ze iedere dag vier uur in de trein doorbracht. Daarom ging ze op zoek naar woonruimte in het midden van het land. Ze kwam vorig jaar januari uit bij een hospita in de Utrechtse wijk Oog in Al, waar ze voor 610 euro exclusief een zolderverdieping met keuken van 32 vierkante meter huurde. ,,Het was een grote studio, ruim en mooi, dus ik dacht: dat is een goed aanbod, dus laat ik het maar nemen.’’

Niet helemaal ontspannen

Maar wat er óók bij de studio kwam, waren een heleboel huisregels. Ten eerste kreeg ze een proefperiode van een maand, waarin zowel Wieringa als de hospita nog onder de overeenkomst uit konden komen. Ook mocht haar vriend niet bij haar overnachten, mocht ze slechts één gast per keer ontvangen, die vervolgens voor tien uur ’s avonds weer weg moest zijn. Oja, tussen 22.00 en 07.00 uur douchen was ook niet toegestaan.

Wieringa: ,,Ik dacht aanvankelijk: ik werk fulltime en ben bijna nooit thuis, dus wat maakt mij het uit? Maar je bent ’s avonds toch niet helemaal ontspannen. Je houdt constant rekening met anderen. Als ik op koopavond tot 21.00 uur ging winkelen, had ik in mijn achterhoofd: ik moet opschieten, anders kan ik niet meer douchen.’’

‘Echt niet normaal’

En toen haar vriend vanuit Groningen naar Utrecht kwam, moest hij bij vrienden overnachten. ,,Waren we een keer allebei in Utrecht, sliep hij daar en ik in mijn kamer. Echt niet normaal.’’

Uiteindelijk zat ze acht maanden in de studio, die in eerste instantie zo’n goed aanbod leek. ,,Ik wist ook niet dat die huisregels eigenlijk helemaal niet toegestaan zijn. Er waren wel tekenen dat de overeenkomst echt niet klopte, zoals dat ik me niet mocht inschrijven in de gemeente. Ik dacht: het is jouw huis, dus jij mag de regels bepalen. Daarnaast had ik geen zin om verder te zoeken naar een andere woning, want dan moest ik weer vanuit Groningen naar mijn werk.’’

Quote Ik dacht één keer: fuck it, toen stapte ik om 23.30 uur onder de douche Lisanne Wieringa, huurster

Klagen

De confrontatie met de hospita ging ze ook niet aan. ,,Ik dacht één keer: fuck it, toen stapte ik om 23.30 uur onder de douche. Ik ben heel meegaand, dus heb ik altijd geschikt. Het was de moeite van de confrontatie niet waard, vond ik. Vooral omdat ik haar elke dag zag.’’ Inmiddels heeft Wieringa een andere woning gevonden, in Hoofddorp.