Gerda (69) en Maya (67) helpen ouderen als verhuiscoach: ‘We hebben energie over’

Energierekening Ellie (63): ‘Wat liggen die paneeltjes toch heerlijk in het zonnetje te pruttelen’

24 mei Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Ellie Keizer (63) uit Horst aan de Maas.