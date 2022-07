Getest: dit is de beste beveiligingscamera voor buiten

Beveiligingscamera’s voor buiten worden ook wel outdoorcamera’s of buitencamera’s genoemd. Het grootste verschil met camera’s voor binnen is dat buitencamera’s stof- en waterdicht zijn. Naast beeld, geluid, detectie en notificaties, wordt ook gekeken naar digitale veiligheid. Je wilt natuurlijk niet dat vreemden kunnen meekijken via je camera.

De Consumentenbond test beveiligingscamera’s met wifi of een draad, zowel voor binnen- als buitenshuis, op onder meer beeldkwaliteit, geluidskwaliteit, bewegingsdetectie en de notificaties. Er zijn in totaal meer dan 95 camera’s getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim vijftig geteste buitencamera’s komt een camera van Ubiquiti als Beste uit de Test. Een camera van TP-Link is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Ubiquiti UVC-G4-DOME

Dit model van Ubiquiti valt op doordat hij 24 uur per dag en 7 dagen per week kan opnemen. De meeste buitencamera’s uit de test kunnen dat niet en nemen alleen op als ze iets detecteren.

Maar door het 24/7 opnemen heeft deze camera wel een extra kastje nodig om alles in op te slaan. En dat kastje moet je er los bijkopen. Het systeem werkt ook alleen met netwerkkastjes van Ubiquiti zelf. De meest betaalbare kost zo’n 200 euro. Bij andere camera’s werkt de opslag vaak via de cloud. Voor ruime cloudopslag betaal je al snel 10 euro per maand, en dat bespaar je met dit systeem.

Het is een degelijke en goed ontworpen camera. Hij heeft een metalen behuizing, en is zelfs enigszins vandalisme bestendig. De camera is niet onklaar te maken met een zogenaamde wifi-jammer, want wifi heeft hij niet. Verbinden gaat alleen met een netwerkkabel en die kan hij ook direct als voedingskabel gebruiken.

De camera brengt 94 graden horizontaal, en 53 graden verticaal in beeld. De beeld- en geluidskwaliteit is goed. Al valt de beeldkwaliteit ’s nachts wat tegen. Hij detecteert bewegingen zeer goed en je kunt bepaalde ‘detectiezones’ instellen. Een detectiezone is een gedeelte van het beeld waar hij moet letten op beweging. Zo kun je bijvoorbeeld een kattenluik uitsluiten van detectie.

Ook de meldingen die je ontvangt bij detectie zijn heel goed. Hij geeft een melding als de netwerkverbinding wordt verbroken. En je kunt zorgen dat de camera geen meldingen meer geeft als je thuis bent. Je moet dan wel de gps op je smartphone aan hebben staan.

De installatie werkt via de smartphone-app Unifi Protect en is niet moeilijk. Gebruiksinstellingen zijn makkelijk te begrijpen en aan te passen. Je kunt de camera ook instellen via de pc of laptop. Ook de aandacht voor veiligheid en privacy is goed. Tijdens installeren kun je geen belangrijke stappen voor veiligheid overslaan en er zijn regelmatig updates van de software.

Beste Koop: TP-Link Tapo C310

Met deze camera van TP-Link ben je een stuk goedkoper uit dan bij de Ubiquiti. Hij is wel een stuk eenvoudiger qua uitvoering, maar wat hij kan doet hij goed. Een prima keuze dus als je een simpele maar goede camera zoekt.

Je hebt bij dit systeem geen basisstation, maar alleen de camera. Je sluit de camera direct aan op je thuisnetwerk. Dit kan via wifi of met een vaste kabel. De camera gebruikt een aparte voedingsaansluiting, voeden via een netwerkkabel gaat niet.

De beeldhoek van de lens is met 85 horizontaal en 45 graden verticaal wat beperkter dan bij de Ubiquiti. De camera neemt op bij detectie en registreert zowel beeld als geluid. De kwaliteit van het beeld en geluid is goed. Het infrarood-beeld ’s nachts is iets minder goed, maar nog steeds helder en lekker scherp.

Opslag in de cloud kan niet bij deze camera. Je slaat de beelden op een SD-kaartje op (maximaal 128 GB). Dit kaartje moet je er los bijkopen. Als het kaartje vol zit, overschrijft hij automatisch de oudste beelden.

Door de opslag op een SD-kaartje loop je uiteraard wel het risico dat als je camera gestolen wordt, je ook meteen de beelden kwijt bent. Wel lijkt de bevestiging van de camera erg stevig, dus zal het stelen niet gemakkelijk gaan.

De aandacht voor digitale veiligheid kan wat beter. Je kunt namelijk veel te makkelijke wachtwoorden instellen. Die zijn door anderen erg makkelijk te kraken.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

