Getest: Dit is de beste luchtreiniger

Een luchtreiniger kan een goede investering zijn, maar is niet het ‘ei van Columbus’ voor schonere lucht. Ook met een goede luchtreiniger in huis zul je altijd moeten blijven zorgen voor goede ventilatie.

Toch kan een luchtreiniger wel degelijk bijdragen aan een prettigere leefomgeving. Bijvoorbeeld als bij jou de buitenluchtkwaliteit slecht is, of als je veel last hebt van hooikoorts. Een luchtreiniger kan ook zorgen voor minder virussen of bacteriën in de lucht.

Controleer voor je een luchtreiniger koopt of je vervangende filters kunt kopen en hoe vaak dat nodig is. Als je een filter nooit vervangt, zal die uiteindelijk verstopt raken. En kan zelfs voor gevaar zorgen als er schimmel in komt. Let hier zeker op als je een tweedehands exemplaar koopt, omdat filters voor sommige oudere modellen lastig te verkrijgen zijn.

De Consumentenbond test luchtreinigers onder meer op het filteren van stof, pollen en sigarettenrook. Maar ook op bedienings- en onderhoudsgemak. Totaal zijn er zeventien luchtreinigers uitvoerig getest. Dat zijn er in dit geval nog te weinig om een Beste uit de Test en Beste Koop uit te reiken. We beschrijven hieronder de AEG AX91-404 en de Winix Zero Pro.

Best scorend: AEG AX91-404

Volledig scherm Best scorend: AEG AX91-404 © Consumentenbond

De AEG AX91-404 is er in twee kleuren: grijs en donkergrijs. Een klein lampje geeft met een kleurtje aan hoe goed de luchtkwaliteit is. In de laagste stand is hij heel stil, maar als hij geleidelijk naar de maximale stand 9 gaat, hoor je de luchtstroom goed met een lichte brom op de achtergrond. Toch maken de meeste andere luchtreinigers meer geluid dan deze AEG.

De AEG AX91-404 blijkt echt goed in het filteren van stof en pollen (en deeltjes van vergelijkbare grootte). Een kamer van zo’n 6 bij 7 meter moet je daarmee makkelijk kunnen reinigen. Met kleinere deeltjes, zoals die van tabaksrook, is deze AEG net iets minder goed: het duurt langer voordat hij die ook heeft weg gefilterd.

Deze luchtreiniger van AEG heeft een app die aan de ene kant best handig is. Aan de andere kant maken de kleuren, het beperkte contrast en kleine letters en symbolen de bediening onnodig lastig.

Alternatief: Winix ZERO Pro (AZPU370-IWE)

Volledig scherm Winix ZERO Pro (AZPU370-IWE) © Consumentenbond

Deze Winix Zero Pro is inmiddels al heel wat jaren verkrijgbaar. De prestaties zijn heel behoorlijk. Al is het apparaat vergeleken met wat modernere soortgenoten met z’n ruim 9 kilo best zwaar.

De ventilator in de Winix Zero Pro maakt in de hoogste stand flink wat herrie en is niet het meest energiezuinig. Ook kun je hem niet bedienen via een app. De manuele bediening is daarentegen erg makkelijk. Het bedieningspaneel is duidelijk en informatief, met goed gelabelde knoppen. Het luchtkwaliteitslampje is ook prima van een afstand te zien.

‘Last but not least’ blijkt de Winix Zero Pro (AZPU370-IWE) bijzonder goed pollen, stof en tabaksrook uit de lucht te filteren. In de hoogste stand (die wel veel herrie maakt) gaat dat bovendien heel snel.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.