Getest: dit is de beste matras volgens de Consumentenbond

Je matras speelt een belangrijke rol bij je nachtrust. Hij moet goede ondersteuning bieden, vocht doorlaten en uiteraard comfortabel liggen. Er zijn allerlei soorten vullingen, zoals schuim, veren of latex. De prijs zegt weinig over de kwaliteit, zo blijkt uit de test.

De Consumentenbond test matrassen op onder meer lichaamsondersteuning, vochtdoorlatendheid en levensduur. Er zijn in totaal ruim zestig matassen getest die online verkrijgbaar zijn.

Een matras van Emma komt als beste uit de test. Een matras van Meradiso (Lidl) is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Emma O2 (Hard)

Dit matras van Emma is beschikbaar in twee hardheden. De hardere variant is de beste uit de test. Er is ook een medium variant, maar die scoort minder goed.

De Emma O2 (hard) doet het goed op bijna alle onderdelen. De kracht ligt vooral bij de ligeigenschappen, zoals drukverdeling, veerkracht en dikte. Op al die punten scoort de matras erg goed. Maar ook de verwachte levensduur is erg goed.

De matras laat voldoende vocht door en ook de ondersteuning is in orde. Vooral rugslapers, maar ook buikslapers en zijslapers krijgen voldoende ondersteuning. Een goede allrounder dus.

De tijk kun je eraf halen en mag gewassen worden op 60 graden. Het matras wordt gratis thuisbezorgd en de probeer- en retourvoorwaarden zijn gunstig.

Een nadeel is dat je de matras niet kunt omkeren. Wel kun je het draaien van hoofd- naar voeteneind.

Beste Koop: Meradiso (Lidl) 7-zones-koudschuimmatras (hardheid 2)

Deze matras van de Lidl is het bewijs dat de prijs niets hoeft te zeggen over de kwaliteit. Hij is spotgoedkoop, maar scoort prima. Het gaat hier overigens om de variant met hardheid 2. Er is ook een variant met hardheid 3, maar die scoort lager.

De sterkste punten van dit matras zijn de levensduur en ondersteuning. De ondersteuning is vooral goed voor buikslapers en rugslapers. Voor zijslapers is de ondersteuning gemiddeld.

De ligeigenschappen zijn ruim voldoende, behalve de drukverdeling. Die is op het randje. De meningen over het comfort lopen wel uiteen. Veel mensen vinden de matras te hard en oncomfortabel. Dat komt waarschijnlijk doordat hij alleen een koudschuim-ondersteuningslaag heeft. Een comfortlaag van bijvoorbeeld latex of traagschuim ontbreekt.

De vochtdoorlatendheid is voldoende en net als bij de Emma is de tijk afneembaar en wasbaar op 60 graden. Je mag hem negentig dagen uitproberen.

In tegenstelling tot de Emma kun je deze matras omkeren. Je kunt hem alleen niet draaien van hoofd- naar voeteneind.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

