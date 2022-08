Getest: dit is de beste ventilator

Ventilatoren zijn er in verschillende vormen. Statief- en torenventilatoren worden het meest verkocht. Deze ventilatoren kun je overal in huis neerzetten en kunnen meestal automatisch draaien. Sommige modellen hebben een timer waarmee je hem automatisch uitschakelt, een afstandsbediening of kun je bedienen met een app.

De Consumentenbond test ventilatoren op onder meer ventileren, geluid en gebruiksgemak. Er zijn in totaal zo’n 50 ventilatoren getest die redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Een ventilator van Duux komt als Beste uit de Test. Een model van Honeywell is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Duux Whisper Flex Smart Zwart DXCF10

Volledig scherm Duux Whisper Flex Smart Zwart DXCF10. © Consumentenbond

Prijs: 144 euro

Testoordeel: 8,0

Soort: statiefventilator

Aantal standen: 26 snelheden

Maximumhoogte: 89 cm

Deze statiefventilator van Duux is niet goedkoop, al zijn er ook duurdere modellen getest. Het model is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen en drie verschillende kleuren. Naast het model met snoer is er ook een duurdere, draadloze variant met accu. Ventileren doet dit model goed. Met maar liefst 26 snelheden kun je hem goed naar wens instellen. Tijdens ventileren maakt hij ook relatief weinig herrie. Vooral op de laagste stand is hij erg stil.

Deze Duux heeft veel functies. Hij heeft een timer waarmee je hem automatisch kunt uitschakelen. Je bedient hem via een afstandsbediening, via de app van Duux of met de stemassistent van Google of Amazon. Hij is in hoogte verstelbaar, zodat je hem ook als tafelmodel kunt gebruiken. Er zit een schermpje op de ventilator dat je ook kunt uitzetten. Prettig als je hem ’s nachts in de slaapkamer wilt gebruiken. En je maakt hem makkelijk schoon.

Minpunten zijn er nauwelijks. Na levering moet je hem zelf in elkaar zetten. Maar dat is gelukkig geen moeilijke klus. En hij neemt wat meer ruimte in beslag dan een torenventilator. Maar dat geldt uiteraard voor alle statiefventilatoren.

Beste Koop: Honeywell HSF600BE

Volledig scherm Honeywell HSF600BE. © Consumentenbond

Richtprijs: 67 euro

Testoordeel: 6,9

Soort: statiefventilator

Aantal standen: 5 snelheden

Maximumhoogte: 123 cm

De beste prijs-kwaliteitverhouding heeft dit model van Honeywell. Je levert wel wat in op functies en prestaties, maar hij presteert nog steeds ruim voldoende. En hij is een stuk goedkoper in aanschaf.

Ventileren doet hij, net als de Duux, goed. Al is hij met slechts 5 standen, wel een flink stuk minder flexibel om naar wens in te stellen. Op de laagste stand maakt hij, net als de Duux, weinig herrie. Verder is hij in hoogte verstelbaar en heeft hij een timer. Je kunt hem bedienen via een afstandsbediening, maar niet via een app.

Hij heeft ook wat nadelen. Ook dit model moet je zelf in elkaar zetten. De handleiding daarvoor mist wat stappen, waardoor dat klusje lastig kan zijn. Het schermpje op de ventilator kan niet uit. En hij is niet makkelijk schoon te maken.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

