Getest: Dit is de beste vrijstaande vaatwasser

Ingebouwde vaatwassers zijn een stuk populairder dan vrijstaande vaatwassers. Maar in sommige keukens past geen inbouwmodel. In zo’n geval kun je voor een vrijstaand model kiezen. Deze zijn vaak iets goedkoper in aanschaf dan een ingebouwde vaatwasser.

De Consumentenbond test ingebouwde en vrijstaande vaatwassers op onder meer schoonwassen, programmaduur en energie- en waterverbruik. Er zijn in totaal 150 vaatwassers getest die op dit moment redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim 55 geteste vrijstaande vaatwassers doet Bosch het goed op dit moment. Zowel de Beste uit de Test als de Beste Koop zijn modellen van Bosch.

Beste uit de Test: Bosch SMS6ZCW08E

Volledig scherm Beste uit de Test. © De Consumentenbond

Deze vaatwasser van Bosch scoort op veel punten goed. Je kunt er veertien couverts in kwijt (één couvert is het tafelgerei voor één persoon). Het bovenblad kan eraf, waardoor je deze vaatwasser ook onder een keukenblad kunt plaatsen.

Wassen doet hij goed, vooral met het ecoprogramma. Het hoofdprogramma wast iets minder goed schoon, maar nog steeds voldoende. Drogen doet hij zeer goed, zowel met het hoofd- als het ecoprogramma.

Hij is zuinig met energie en water. Vooral met energie. Zoals je kunt verwachten is het ecoprogramma zuiniger dan het hoofdprogramma. Maar het hoofdprogramma scoort op dit punt zeker niet slecht. Het hoofdprogramma duurt iets meer dan 2 uur, dat is best snel. Het ecoprogramma heeft een gemiddelde duur van zo’n 3 uur en 3 kwartier.

Hij is gebruiksvriendelijk en heeft veel inklapbare rekken. Je kunt het bovenrek instellen op drie verschillende hoogten. De sproeiarmen kun je verwijderen en daardoor makkelijk schoonmaken. Ook kun je hem met een app bedienen.

Echte minpunten heeft hij niet. Het is een goede allrounder. Wel is hij voor een vrijstaande vaatwasser best prijzig. En het doseerbakje is wat minder fijn in gebruik.

Beste Koop: Bosch SMS2ITW33E

Volledig scherm Beste Koop. © De Consumentenbond

De Beste Koop gaat ook naar een vaatwasser van Bosch. Dit model heeft op dit moment de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij biedt ruimte voor twaalf couverts en is ook geschikt voor onderbouw onder een keukenblad.

Wassen en drogen doet hij goed, zowel met het hoofdprogramma als het ecoprogramma. Hij verbruikt daarbij iets meer energie en water dan gemiddeld.

Het hoofdprogramma duurt 2 uur en 20 minuten. Het ecoprogramma duurt een stuk langer, maar liefst zo’n 4 uur en 20 minuten. Net als de Beste uit de Test kun je hem bedienen met een app.

Helaas is deze machine niet heel gebruiksvriendelijk. Hij heeft maar weinig verstelbare rekjes en er is geen handige plek voor wijnglazen. Ook kun je de bestekkorf niet verplaatsen en kan in de rails makkelijk vuil ophopen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.