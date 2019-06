Gezin al twee weken op de vlucht: ‘Duizenden rupsen kruipen over ons huis’

videoHet huis van Robin van den Heuvel is al bijna twee weken onleefbaar door de processierups. Ze kruipen over de buitenmuren en de minuscule haartjes zijn binnenshuis zó’n verschrikking voor zijn 2-jarige zoontje dat ze moeten logeren bij de familie. De gemeente Eindhoven noemt het ‘een uitzonderlijke situatie in de straat’, maar kan niet zeggen of de familie hulp krijgt.

,,Zo gauw mijn zoontje thuiskomt, krijgt hij honderden bultjes en begint hij meteen te huilen”, zegt Van den Heuvel. Twee weken geleden merkte hij dat er iets niet klopte. Zijn zoontje zat onder de rode jeukende bulten en kwam er maar niet vanaf. De dokter dacht aan verschillende oorzaken, van eczeem tot schurft - voor het laatste kocht hij zelfs allerlei middeltjes om het huis te ontsmetten. Maar toen hij op 1 juni in zijn auto stapte op de parkeerplaats voor zijn huis en de eikenboom ernaast bekeek, zag hij wat er echt aan de hand was. ,,Duizenden rupsen kropen over elkaar heen op ons huis.”

Volledig scherm Op de muur van het huis van de Eindhovense familie Van den Heuvel kruipen de processierupsen. © ED

Rups neemt huis over

,,De minuscule haartjes moeten naar binnen zijn gewaaid, toen ik mijn deur even openzette op een warme dag om het huis te luchten.” Dat zorgde voor een onleefbare situatie, want de haartjes krijgt hij niet makkelijk uit zijn huis. Ze zitten in de vloerbedekking, op de bank en waarschijnlijk ook in de kussenslopen.

Hij zag dat er op de muren van zijn huis ook allemaal rupsen kropen. ,,Ze zitten in de gevel, op de voordeur en op de muren.” Ook de buren hebben er veel last van, maar tot nu toe is het gezin Van den Heuvel als enige op de vlucht gegaan voor de rups, vooral omdat de 2-jarige er niet meer tegen kon.

Vlucht naar ander huis

Op het moment dat de ouders wisten wat de boosdoener was, pakte het gezin wat extra kleding en vertrok naar een huisje in Zeeland waar kennissen vakantie hielden. Het ging meteen beter met hen, de rode bultjes en de jeuk trokken weg. ,,Maar na een week kwamen we terug in Eindhoven en die nacht was het niet meer uit te houden.”

Het gezin vluchtte na hun terugkomst opnieuw uit hun woning in Eindhoven. Ditmaal vertrokken ze naar het huis van hun familie in dezelfde stad, waar ze tot nu toe verblijven. ,,Met negen mensen zitten we hier. We hopen dat de gemeente iets doet.”

Gemeente

Volledig scherm De processierups op de boom bij het huis van het Eindhovense gezin. © Robin van den Heuvel Van den Heuvel stapte dinsdag naar de gemeente. ,,Die rupsen zijn een plaag in de openbare ruimte. Wij willen dan ook de gemeente aansprakelijk stellen voor de schoonmaakkosten van ons huis”, zegt hij. Of de gemeente daarin meegaat, is nog niet bekend. ,,Als ik geen hulp krijg, moet ik zelf een schoonmaakploeg inhuren. Hopelijk vergoedt mijn verzekering dat.”



Deze site stelde vragen aan de gemeente of ze hulp kan bieden aan het gezin, omdat het huis onleefbaar is geworden. Maar de situatie is volgens een woordvoerder van de gemeente ‘zo uitzonderlijk’ dat het antwoord al dagen op zich laat wachten.

Wel zijn de bomen waar de rupsen inzitten vandaag uitgezogen. Maar dat is voor veel buurtbewoners, en ook voor Van den Heuvel, niet voldoende: ,,Volgend jaar komen de rupsen gewoon weer terug. Soms zitten ze er de volgende dag zelfs al weer, in wat lijkt dezelfde aantallen.”

Het gezin wil dat de bomen in de straat gekapt worden, want kap van eikenbomen helpt tegen de plaag, volgens Silvia Hellingman van het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Een plaag

De processierups is vooral een plaag is op plekken in Nederland waar veel eikenbomen staan, zoals in Brabant. Onderzoeker Hellingman zegt dat er alleen maar meer rupsen bijkomen de komende jaren. Zij pleit voor het kappen van eikenbomen in de buurt van scholen en kinderspeelplaatsen. En op plekken waar veel kwetsbare mensen verblijven, zoals bij ziekenhuizen. ,,Daar zou je de eiken moeten vervangen voor bomen die niet gevaarlijk zijn”, zegt de onderzoekster.