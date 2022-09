Goed nieuws voor mensen met zonnepanelen: salderen op jaarbasis wordt de norm

Energieminister Rob Jetten is van plan de wet zo te wijzigen, dat saldering op jaarbasis verplicht wordt, zo schrijft hij in antwoorden op Kamervragen van CDA. Die partij trok bij het ministerie aan de bel, nadat consumentenorganisaties als Independer en Vereniging Eigen Huis in een artikel op NU.nl spraken over fouten die energieleveranciers maakten in hun energienota en de manier waarop zij de teruglevering van zonnepanelen verrekenen.

Door de snel stijgende energieprijzen stapten steeds meer leveranciers over op een variabel elektriciteits- en gastarief per maand. Daarbij werd soms ook op maandbasis gesaldeerd. Salderen betekent dat huishoudens de stroom die de zonnepanelen hebben opgewekt, kunnen wegstrepen tegen de hoeveelheid stroom die in het huis is verbruikt. De energieleverancier betaalt een relatief laag producententarief voor de opgewekte stroom. De overheid vult dit aan tot het consumententarief.

Flink duurder uit

Wanneer paneeleigenaren elke maand een afrekening krijgen, is dat echter vaak in hun nadeel. Een overgroot deel van de huishoudens verbruikt in de winter meer stroom dan in de zomer, terwijl in de zomer de meeste energie wordt opgewekt. Wanneer die opgewekte en teruggeleverde stroom niet wordt gesaldeerd tegenover het hogere verbruik in de winter, zorgt dat dus voor een hogere energierekening en kunnen ze ‘s winters niet profiteren van de stroom die ze in zonnige maanden hebben opgewekt. Vooral mensen met een warmtepomp zijn hierdoor flink duurder uit.

Jetten laat weten dat zowel zijn ministerie als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ‘dergelijke signalen’ heeft ontvangen over de kwestie. Salderen moest al op jaarbasis gebeuren, maar sommige leveranciers lieten dat dus na. Er bestond veel onduidelijkheid over de kwestie. Met de beoogde aanpassing in de Elektriciteitswet moet dit verleden tijd zijn.

Vereniging Eigen Huis is blij met de beslissing van Jetten. De VEH roept energieleveranciers echter ook op tot compensatie voor het financiële nadeel dat paneeleigenaren hierdoor hebben opgelopen. ,,Deze energieleveranciers kozen voor een andere invulling dan de wettelijke salderingsregeling. Daarmee namen zij bewust een risico. De nadelige gevolgen daarvan mogen echter niet voor rekening komen van zonnepaneeleigenaren.”

