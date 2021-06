Goedkoop verhuizen, of alles laten doen? Houd rekening met deze kosten

Hoe ‘tuinman’ Michiel krakersbol­werk omtoverde tot paradijs: ‘Je ziet planten groeien onder je handen’

11 juni Toen Michiel Plomp en zijn partner Frits Marckmann hun nieuwe woning in Utrecht betrokken, was de tuin een bouwval. In de jaren die volgden, onderging de tuin een metamorfose. Nu is de tuin voor de tiende keer te bezichtigen tijdens Open Tuinendag.