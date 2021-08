Gratis Ferrari in de garage als je dit droomhuis koopt

Wat?! Een ‘missver­kie­zing’ voor planten? Het bestaat écht (en dit is de grote winnaar)

25 augustus Het is de missverkiezing onder de planten, de jaarlijkse wedstrijd voor ‘Beste Nieuwigheid’ van de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij in Boskoop. Planten van over de hele wereld doen mee. Vandaag werd de beste en mooiste plant van 2021 gekozen: Butterfly Candy Little Ruby. Wat maakt deze zo speciaal?