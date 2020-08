Groene aanpakkers: ‘Mensen halen tegels weg en zetten er planten voor terug’

#NLStartOpWe waren huismussen dit voorjaar, maar gelukkig scheen de zon. We gingen de tuin in of het balkon op. Die konden een opknapbeurt gebruiken - en daar was dan ook alle tijd voor. Vier groene aanpakkers aan het woord.

Ineke de Jong (60) heeft een klein tuincentrum aan de rand van Rotterdam: Tuinplanten de Jong.

Ze heeft niet zo’n groot bedrijf, waardoor het contact met klanten goed is, vertelt Ineke de Jong. ,,Die laten mij nu vaak weten dat ze niet snappen dat ze niet eerder in de tuin zijn gaan werken. Ze zijn het meer gaan waarderen. Mensen hebben moestuintjes aangelegd of zijn met buren hun straat gaan opknappen. Dan komen ze planten voor stads- en geveltuintjes halen. In groten getale komen ze dus bloemen en planten kopen. Ik heb het nog nooit zo druk gehad.

,,Natuurlijk schrok ik eerst even, maar alles speelt zich bij mij buiten af. Bovendien is het nooit echt druk en mensen komen verspreid over de dag. En het is wel een erg prettige locatie. Meestal sta ik alleen in de winkel, maar op sommige drukkere dagen heb ik een extra handje nodig. Dan zet ik zzp’ers in. Je kunt je voorstellen dat die dat de afgelopen periode wel konden gebruiken. Zo hielpen we elkaar een beetje.

,,Klanten vertellen me dat ze nu toch maar wat tegels uit hun tuin hebben gehaald om plaats te maken voor planten. Ik merk dat er ook veel bijen- en vlinderplanten worden gekocht. Heel fijn, want dat is goed voor de natuur. Het lijkt erop dat mensen zich dat nu meer realiseren. Ik zie ook veel nieuwe klanten die vervolgens weer terugkeren. Erg leuk en bijzonder.’’

Jan Batenburg (25) werkt met veel enthousiasme in het grote tuincentrum Tuinwereld Dordrecht.

Het mooie van werken op de vloer van een tuincentrum is dat je ziet hoe gelukkig het mensen maakt. Dat is de teneur van de woorden van Jan Batenburg. ,,Mensen komen hier voor hun plezier en de gezelligheid naartoe. Mensen móeten naar de supermarkt. Als je geen eten hebt, hou je het niet lang vol. Een tuincentrum is eerder een beleving. Daar moet je de volgende keer dat je in een tuincentrum bent maar eens op letten. Mensen lopen soms neuriënd door de winkel. Groen maakt gelukkig.

,,Het verliep de afgelopen maanden best bijzonder. Normaal gesproken komen mensen hier dus echt ‘funshoppen’. Nu kwamen ze heel specifiek halen wat ze nodig hadden en daarna gingen ze gelijk weer weg. Het bezoek was veel meer doelgericht. Het klantcontact was ook stukken minder. Dat is jammer, maar logisch.

,,Desalniettemin kochten ze er niet minder om. Ze bleven misschien minder lang hangen, ze gingen wel vaak meer doen in de tuin. De gemiddelde besteding van klanten schoot dus omhoog. Zo gingen mensen bijvoorbeeld ook ineens massaal nieuwe tuinmeubelen kopen. Iedereen realiseert zich natuurlijk toch hoe belangrijk leefomgeving is. Dat hoorde je ook van klanten. Zij lieten weten echt op hun eigen plekje te blijven en dat nu zo mooi mogelijk te willen maken. We merken inmiddels dat de gezelligheid en het klantcontact gelukkig steeds meer terugkeren. Dat is heel fijn, want sfeer is essentieel in een tuincentrum.’’

Monie van Paassen (49) uit Eenum, Groningen, maakt zonnehuisjes en merkt dat steeds meer mensen behoefte krijgen aan zo’n prieeltje in hun achtertuin.

Ze is al vanaf haar 16de timmervrouw en maakt sinds 2000 dit soort bijzondere huisjes. ,,Zo’n twaalf jaar geleden kwam ik op het idee om draaibare zonnetuinhuisjes te maken. Het ontwerp is gebaseerd op een tuberculosehuisje van vroeger. Wie ziek was, zat daarin een tijd in quarantaine. Daar zijn ze nu natuurlijk niet meer voor bedoeld. Ik maak ze vooral als prettige plek in eigen tuin.

,,Het tuinhuisje, dat op een draaischijf staat en dus mee te draaien is met de zon, is voor veel mensen een plek om zich juist nu even heerlijk in alle rust terug te kunnen trekken. Klanten gebruiken het als thuiskantoor in de achtertuin, als atelier of gewoon als mooi tuinhuis. Ik heb veel leuke reacties gehad van mensen die al een huisje hadden, ze lieten weten er veel aan te hebben gehad de afgelopen periode. Iemand stuurde me laatst een berichtje waarin ze zei dat zij het iedereen gunde om zo’n huisje te hebben. Dat geeft een hoop voldoening van je werk natuurlijk, dat maakt je blij.

,,Ook merk ik een piek in aanvragen. Ik denk sowieso dat mensen vanaf nu bewuster gaan leven en meer in en rondom hun huis blijven. Daarbij is het thuiswerken natuurlijk ook een blijvertje. Mensen maken nu andere keuzes. Ik denk dus dat de stijgende lijn in de vraag naar de tuinhuisjes best weleens door kan zetten.’’

De vakantie van Mirella de Meij (44) en Eric Hakvoort (49) uit Ede ging niet door en dus gooiden ze het over een andere boeg: de tuin kreeg een totale make-over.

Sinds twee jaar wonen zoon Niek, Mirella en haar partner Eric in hun droomhuis in Ede. Mirella: ,,Het is een woning met een weelderige tuin die bij aanschaf nog vol prachtige buxusplanten stond. We zouden dit jaar op vakantie gaan naar Japan om te vieren dat Niek zijn mavodiploma had gehaald. Dat liep anders: een coronadiploma en een geannuleerde vakantie, maar wel tijd en geld om de tuin eens goed aan te pakken.

,,Dat was sowieso een goed plan, maar door het thuiswerken zagen we ook heel goed wat er gebeurde met onze tuin. Die werd namelijk met de dag bruiner; we hadden last van buxusrupsen. Daarom hebben we de hele tuin leeggehaald, ruim 250 vierkante meter ging op de schop en meer dan driehonderd nieuwe planten gingen erin. Een flinke klus, maar het wordt supergaaf.

,,De planten bestelden we naar eigen ontwerp bij kweker Leen Konijn, een lokaal tuincentrum, en daar zijn we goed over te spreken. De communicatie liep soepel en alles werd snel thuisbezorgd op de afgesproken dag. De kwaliteit is goed en de planten zien er top uit. Volgend jaar kunnen we de bloemen en planten zien groeien. Daar kijken we nu dus reikhalzend naar uit.’’

