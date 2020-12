GroenLinks en PvdA: Schaf tijdelijk huurcontract af

Geen badkamer, geen warm water, wel grote belangstel­ling voor nooit gereno­veerd huis Tilburg

27 november Veel mensen zoeken een huis met klassieke elementen. Maar kan een huis ook te klassiek zijn? Een nauwelijks gerenoveerd pand sinds de bouw in 1939 - lees: geen badkamer, geen warm water, alleen een gaskacheltje - was in elk geval ook zo verkocht.