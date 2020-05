Grote verschillen in renteverhogingen voor hypotheken

Verschillen

Opvallend is dat er grote verschillen zijn tussen hypotheekverstrekkers onderling én de diverse hypotheekvormen die ze aanbieden. Bij hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn het vooral banken die tot ‘aanzienlijke renteverhogingen’ zijn overgegaan, ziet De Hypotheker. Dit komt doordat het voor banken duurder is geworden om geld in te kopen op de kapitaalmarkt. Voor hypotheken zonder NHG geldt dat vooral regiepartijen ervoor kiezen de rente flink te verhogen. Dat zijn partijen die hypotheken aanbieden met geld van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, die een deel van hun vermogen willen beleggen in hypotheken. Deze beleggers willen een vergoeding hebben voor het risico dat ze daarbij lopen. Toch zijn er ook hypotheekverstrekkers die nog nauwelijks hun rente hebben verhoogd.

Effect

Het effect is dat de consument wat meer moet gaan shoppen. ,,Op individueel niveau zijn er soms best forse renteverhogingen, maar als je kijkt naar de scherpste aanbiedingen vind ik het over de hele linie niet spectaculair”, duidt Roland Bieleveldt van Actuele Rentestanden, een website die de rentewijzigingen in de gaten houdt. Onderstaande grafiek laat zien dat er weliswaar een kleine opleving van de laagste rente in de afgelopen periode is, maar dat hij nog altijd historisch laag is. Een verhoging van 0,3 procentpunt bij een hypotheek van 325.000 euro en een rentevaste periode van twintig jaar scheelt netto 20 euro per maand. ,,Dat zijn niet de verschillen waardoor mensen besluiten een huis wel of niet te kopen”, aldus Bieleveldt.