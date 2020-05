Heb je een eigen huis? Dit zijn alle subsidies voor het verduurzamen

Er zijn diverse mogelijkheden om je koophuis te verduurzamen. Niet alleen help je er het milieu mee, maar als het goed is bespaar je ook op je energierekening. Toch zijn de hoge kosten die ermee gemoeid zijn voor veel mensen een struikelblok. Welke subsidies zijn er precies?

In feite zijn er twee belangrijke manieren om subsidie te krijgen: de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de subsidie voor duurzame energie (ISDE). Bij de SEEH kunnen particulieren nog tot het einde van dit kalenderjaar een subsidie aanvragen voor de isolatie van hun koophuis. Neem je twee of meer maatregelen, waarbij je kunt denken aan het laten plaatsen van dubbel glas en isoleren van de vloer, dan kun je achteraf eenmalig een subsidie-aanvraag indienen.

Bij de ISDE-regeling kun je subsidie krijgen als je wilt overstappen op duurzame energie. Maar hoe werkt dat? En moet je nog steeds veel geld uitgeven?

Type woning

Ben je eigenaar en bewoner van een koophuis? Dan is het belangrijk om eerst te kijken naar je type woning. Woon je bijvoorbeeld in een vrijstaand huis, appartement, hoekwoning of tussenwoning? Dat maakt allemaal uit voor de isolatiemaatregelen die je kunt nemen. Als je bijvoorbeeld op de derde verdieping van een groot appartementencomplex woont, kun je de vloer of het dak niet isoleren. Maar zou je bijvoorbeeld wel voor dikker glas kunnen gaan.

Welke maatregelen kun je nemen?

Er zijn vijf soorten maatregelen die je kunt nemen om in aanmerking te komen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

- Spouwmuurisolatie: het isoleren van de bestaande spouwmuren (het geheel van de binnen- en buitenmuur van je huis.

- Dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is)

- Vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem (ofwel de kruipruimte).

- Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- of buitengevel met isolatiemateriaal.

- Hoogrendementsglas: het vervangen van glas in je huis door HR++-glas of door triple glas.

Je krijgt géén subsidie als je slechts één energiebesparende maatregel laat uitvoeren of als je ze niet laat uitvoeren door een bouwbedrijf. Bovendien moet de eigenaar van de koopwoning ook de bewoner zijn. De overheid heeft wel eisen gesteld aan de kwaliteit van het materiaal en er zijn minimale afmetingen voor iedere investering (zie website).

,,Dat is een van de meest gemaakte fouten bij mensen die subsidie willen gaan aanvragen”, zegt Raoul Santibanez, van adviesbureau Duurzaam Bouwloket. ,,Bewoners zijn niet altijd op de hoogte van de isolatiewaarden en het minimum te isoleren oppervlak waaraan voldaan moet worden. Dat is zonde, want dan zou je aanvraag afgekeurd worden.” Zijn bedrijf geldt voor 116 gemeenten in Nederland als onafhankelijk energieloket, waar mensen voor vragen en advies over het verduurzamen van woningen terecht kunnen.

,,We merken dat de type vragen die we krijgen seizoensgebonden zijn. Zo krijgen we in het voorjaar, vanaf februari, veel vragen over energieopwekking. Vanaf september gaan de vragen meer over isolatie. Dan zijn mensen bezig met hoe ze de kou buiten kunnen houden.”

Krijg ik de isolatie nu gratis?

Nee, de subsidie geldt als een soort stimulatie om zelf te investeren in een duurzamere woning. Je moet namelijk zelf de aanschaf bekostigen, en na afloop kun je de subsidie aanvragen. Het bedrag dat je, mits je voldoet aan de voorwaarden, terug krijgt is ongeveer 20 procent van het totaalbedrag. ,,Het percentage verschilt per maatregel, maar het is een mooie richtlijn”, zegt Santibanez. ,,Voor vloerisolatie krijg je bijvoorbeeld 7 euro subsidie per m2, terwijl de kosten gemiddeld 35 euro zijn. Bij spouwmuurisolatie krijg je 5 euro subsidie, en de gemiddelde kosten zijn 18 tot 20 euro per m2.”

Dat lijkt misschien niet veel, maar het comfort in je woning gaat aanzienlijk omhoog en bovendien zul je het merken op de energierekening. Zeker als je van plan bent om de komend jaren nog in je huis te blijven wonen kan dat aantrekkelijk zijn. Je verdient de investering terug. Als je het geld niet hebt, kun je het lenen tegen een aantrekkelijk rentepercentage, zelfs bij de overheid.

Is je woning onderdeel van een Vereniging van Eigenaren?

Quote Ik zou bewoners adviseren om eerst contact op te nemen met hun V­vE-be­stuur Veel appartementen maken deel uit van een Vereniging van Eigenaren. Je bent dan samen met de rest van de woningeigenaren in het appartementencomplex eigenaar van het gehele gebouw. ,,De vereniging kan namens het complex ook een subsidie aanvragen”, zegt Santibanez. ,,Je kunt subsidie krijgen voor dezelfde maatregelen, maar ook voor procesbegeleiding en het laten maken van een meerjarenonderhoudsplan. Ik zou bewoners adviseren om eerst contact op te nemen met hun VvE-bestuur, want kozijnen en glas zitten soms bij het gezamenlijk eigendom. Dat staat in de splitsingsakte.”



Belangrijk is wel dat alleen de appartementen waarbij de woningeigenaar ook daadwerkelijk de bewoner is, in aanmerking komen voor de subsidie. Neem voor vragen contact op met de vertegenwoordiger van de VvE, want wellicht is jouw vereniging hier al mee bezig. Naast subsidie is er ook een gunstige duurzaamheidsregeling voor VvE’s vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF).

Subsidie voor duurzame energie (ISDE)

Dan is er nog een subsidieregeling voor het overstappen op duurzame energie. Veel huishoudens maken nog gebruik van aardgas. De overheid wil juist stimuleren om die cv-ketel met aardgas te laten vervangen. Dat kan bijvoorbeeld door een warmtepomp of zonneboiler te kopen. Deze regeling loopt al sinds januari 2016 en eindigt aan het einde van dit jaar.

Voor een warmtepomp krijg je ongeveer 500 tot 2500 euro (exclusief labelbonus) subsidie. Er zijn verschillende soorten merken en types, dus je uiteindelijke subsidiebedrag is per apparaat verschillend. Op de website van de overheid kun je zien hoeveel subsidie je kan krijgen.

Dat geldt ook voor de zonneboilers. Je krijgt minimaal 500 euro subsidie.

Eerder kon je ook subsidie aanvragen voor pelletkachels en biomassaketels, maar dat is per 1 januari 2020 geschrapt. Ook bij deze regeling geldt dat je eerst het apparaat moet aanschaffen, en daarna pas de subsidie mag aanvragen.

Ook bij deze regeling geldt dat je eerst het apparaat moet aanschaffen, en daarna pas de subsidie mag aanvragen. ,,We krijgen veel vragen van mensen die deze maatregelen al hebben genomen, maar zich afvragen of ze nog subsidie kunnen aanvragen”, zegt Santibanez. ,,De regeling is vanaf 15 augustus 2019 ingegaan en we hebben echt iemand gehad die de maatregelen bij toeval een dag daarna had laten uitvoeren en ook nog eens aan de voorwaarden voldeed. Dat is geluk hebben. Maar hou er wel rekening mee dat je bij de ISDE zes maanden de tijd hebt om je subsidie-aanvraag in te dienen.”

Zonnepanelen

Voor zonnepanelen geldt geen subsidieregeling, maar je kunt wel als particulier de btw terugvragen via de belastingdienst met de btw-teruggaveregeling. Op het moment dat je ondernemer bent, geldt dat niet altijd dus zorg dat je dat van tevoren met je boekhouder of accountant afstemt. Bovendien kun je met zonnepanelen nog gebruik maken van de salderingsregeling. Waarbij je de opgewerkte energie als het ware kunt wegstrepen tegen wat je verbruikt. Daardoor is je energierekening een stuk minder hoog. Vanaf 2023 wordt dat voordeel afgebouwd.

Volledig scherm Zonnepanelen zijn steeds beter zichtbaar in de samenleving, aangezien al één op de acht huizen panelen op het dak heeft liggen. © Shutterstock

Geld lenen

Klinkt misschien goed, maar nog steeds kost een simpele vorm van verduurzaming van je woning al snel enkele duizenden euro’s. Dat heeft niet iedereen zomaar liggen. Daarom zijn er diverse fondsen en is er door het Rijk ook het Nationaal Energiebespaarfonds opgericht waar particulieren en VvE’s geld kunnen lenen om hun huis te verduurzamen.

Sommige gemeentes geven extra subsidies