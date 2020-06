Helft penthouses Pontsteigergebouw staat alweer voor vele miljoenen te koop

Twee van de vier miljoenenpanden op de bovenste verdieping van de bekende Amsterdamse flat Pontsteiger staan te koop, de een voor 8,8 miljoen, de ander voor 6,9 miljoen. De handel in deze penthouses is ongekend.

De woning van 6,9 miljoen euro is eind vorige week te koop gezet door Daniel Grieder, die vertrekt als topman bij modemerk Tommy Hilfiger. Hij had juist het penthouse aan de noordwestkant gekocht, omdat hij dan uit kon kijken op het hoofdkantoor van Tommy Hilfiger, even verderop in de Houthavens. De woning meet 303 vierkante meter, heeft vijf kamers, drie badkamers, een fitnessruimte, een sauna, en bovenal een magnifiek uitzicht over Amsterdam en omstreken, vanaf de 25ste verdieping van het icoon aan het IJ.

Zijn buurman Adriaan Mol heeft zijn woning al een paar weken geleden te koop gezet: 415 vierkante meter, zes kamers en dus 1,9 miljoen euro duurder. Hij kocht dit pand, casco, voor 4,2 miljoen euro. Dat betekent dat hij 4,6 miljoen euro hoopt te verdienen in vier jaar tijd, minus de kosten van de verbouwing en inrichting.

Duizelingwekkende huizenhandel

Dat deze twee penthouses te koop staan, is een volgend hoofdstuk in de roerige geschiedenis van het penthouse, dat het middelpunt is van een huizenhandel tussen miljonairs. Het begon allemaal met horeca-ondernemer Won Yip die in 2016 in een keer de gehele bovenste verdieping van de Pontsteiger kocht. Hij betaalde zo’n 16 miljoen euro voor 1440 vierkante meter, waarmee het penthouse het duurste huis van Amsterdam zou zijn.

Yip splitste het penthouse vervolgens op in drie delen: de helft ging naar Daniel Grieder, een kwart naar Adriaan Mol en Yip zelf hield ook een kwart. Yip streek de winst op van de snelle doorverkoop. Mol, oprichter van sms-bedrijf Messagebird, zette zijn woning direct te koop voor zo’n acht miljoen euro, zonder daar ooit zelf in gewoond te hebben. Die poging strandde, waarna hij zes weken geleden een nieuwe poging waagde, deze keer voor 8,8 miljoen.

Marcel Boekhoorn

Grieder sloeg ook aan het handelen. De bestuursvoorzitter van Tommy Hilfiger had de helft van het penthouse gekocht van Yip en splitste zijn deel ook weer op in tweeën. De helft, dus een kwart van het geheel, verkocht hij voor 5,4 miljoen door aan Marcel Boekhoorn, die fortuin heeft gemaakt met onder meer de verkoop van telecombedrijf Telfort. Later nam hij Hema over, maandag werd bekend dat deze onderneming in handen van de schuldeisers valt.

Resumerend: het penthouse bestaat nu uit vier delen, die in handen zijn van Won Yip - de enige overgebleven oorspronkelijke bewoner - Marcel Boekhoorn, Daniel Grieder en Adriaan Mol. De laatste twee hebben hun deel in de verkoop gezet. Het tempo waarin de huizen overgaan van de één naar de ander is duizelingwekkend. Evenals de waardevermeerdering.