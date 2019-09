'Helft van door stikstofuitspraak gestopte bouwprojecten kan binnen paar weken hervat'

Maakt het energiela­bel op je wasmachine uit? Zo was je zuiniger, goedkoper en beter

24 september Het is zo’n alledaagse handeling dat we er weinig bij stilstaan: de was doen. Toch maakt het degelijk een verschil of je op 30, 40 of 60 graden wast, of je de eco-stand gebruikt en welke kledingstukken je in de wasmachine steekt. Zowel voor je portemonnee als het milieu.