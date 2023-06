Help je grasmat de droogte door: ‘Hoe hoger je maait, hoe meer schaduw in je gras’

Niemand zit te wachten op een dor en droog gazon, net nu we weer lekker in de tuin kunnen zitten. Goed nieuws: gras gaat niet snel dood, omdat het - mits je het goed hebt verzorgd - diepgeworteld zit. ,,Je gazon kan dan nog wel geel worden, maar na een paar regenbuien komt het gras altijd wel weer groen terug’’, zegt Thijs Magielse, eigenaar van een hoveniersbedrijf en bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

1. Elke dag een half uur

Groen gras begint bij het geven van water. ,,Liever elke dag een half uur, dan één keer per week anderhalf uur. Zo krijgt de grond écht de tijd om het water op te nemen. Bij eenmalig anderhalf uur sproeien, loopt het water weg. De grond is dan te droog om het water op te kunnen nemen en dat is zonde’’, legt Magielse uit.

2. Na zonsondergang

Idealiter sproei je wanneer de zon weg is, rond 20.00 uur. Zo heeft het gras de hele nacht de tijd om het water goed op te nemen. Advies van het bestuurslid van VHG: ,,Bewater niet met de Franse slag. Zet een zwenksproeier neer, laat het water goed nevelen en geef het echt een halfuurtje per plek de tijd, dat is het beste.’’

Mocht je sproeien bij langdurige droogte zonde vinden van het drinkwater, sla dit seizoen dan over en start in september met het opbouwen van een gazon dat beter bestand is tegen droogte.

3. Hoog maaien voor meer schaduw

,,Hoe hoger je maait, hoe meer schaduw je hebt in het gras. Dit gaat verdamping tegen en zorgt ervoor dat er minder directe zon op de grond komt. Dat komt je gras uiteindelijk ten goede’’, aldus Magielse. Gras is volgens hem echt het meeste werk in de tuin: ,,Je kunt gewoon niet verwachten dat je grasmat er zo bij ligt als in voetbalstadions.’’

Hoe scherper je knipt, hoe kleiner de kans op rafelende grassprie­ten en hoe minder de kans op uitdroging

4. Zorg dat de messen van je maaier scherp zijn

Mocht je toch in de buurt willen komen van een voetbalgrasmat, dan weet Wout Gielens, van Hendriks Graszoden wel raad: ,,Het is belangrijk dat de messen van je maaier goed scherp zijn, maakt niet uit of je nou een hand- of robotmaaier hebt. Hoe scherper je knipt, hoe kleiner de kans op rafelende grassprieten en hoe minder de kans op uitdroging.’’ Graszodenleverancier Hendriks legde in vele voetbalstadions, zowel in binnen- als buitenland, grasmatten.

De experts adviseren zo’n twee à drie keer per jaar de messen van je maaier te vervangen. Ze zijn bij een vakhandelaar of online al vanaf 10-15 euro verkrijgbaar. Ook is het belangrijk tweemaal per week te maaien. ,,Maaien stimuleert de groei van een grasplant’’, aldus Gielens.

5. Drie keer per jaar voeden

Gras is een levend product dat voeding nodig heeft. Voed je gazon daarom minstens drie keer per jaar. ,,Wil je vaker voeden, houd dan wel dezelfde hoeveelheid kilo’s mest aan, dan krijg je de groene kleur waar je naar op zoek bent’’, stelt Magielse.

Voed met organische meststof, deze werkt tot wel drie maanden. Volgens Magielse is kunstmest namelijk slecht voor de natuur en is het een olieproduct waar veel zout in zit, waardoor de grond nog verder uitdroogt. Mocht je je gazon op korte termijn een boost willen geven, dan adviseert Gielens toch kunstmest.

6. Verticuteren in het najaar

Traditioneel gezien verticuteer je in het voorjaar, maar door klimaatverandering zegt Magielse dat het beter is pas in september te starten met verticuteren: ,,Anders is de grond te droog waardoor je het hele gras open trekt en beschadigt. Zodra de zon erop komt, is het helemaal foute boel. In september is de grond warm, valt er meer regen en is het resultaat in het najaar veel beter.’’

