Henk (68): ‘Waarom is het zo gebruikelijk dat mensen meteen na het avondeten de tv aanzetten?’

Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Henk van Wissen (68) uit Rotterdam.

Hoe woon je?

Samen met mijn vrouw woon ik in een tussenwoning uit 1992 in Rotterdam. We hebben 112 vierkante meter woonoppervlak en wonen er heel prettig. Het is een leuke plek, we hebben schitterend uitzicht en alle faciliteiten die we nodig hebben zijn om de hoek.

Ik wil graag bezuinigen, ik wil graag isoleren. Maar omdat we in een huurwoning zitten mag er veel niet. Ik zou bijvoorbeeld graag de kruipruimte isoleren, maar daar krijg ik geen toestemming voor. Ook niet als ik het zelf zou betalen. Ik vraag geen geld, ik vraag geen gereedschap, maar vertel dan op z’n minst waaróm het niet mag. Ik ben nu aan het onderzoeken of ik de verhuurder aansprakelijk of verantwoordelijk kan stellen voor een navenant deel van de stijgende energiekosten. Al vrees ik dat ik het antwoord wel weet.

Een ander voorbeeld: ons toilet heeft maar één spoelknop. Bij iedere druk op de knop wordt er acht liter water doorgespoeld. Dat vind ik zonde, maar ook hier krijgen we geen toestemming voor het plaatsen van een waterbesparend toilet. Wij willen van alles doen om te besparen op onze energierekening, maar het voelt als dweilen met de kraan open.

Gelukkig hebben we wel twaalf zonnepanelen gekregen. Ze liggen ongunstig op het noorden, want ze mogen niet op het zuiden liggen omdat ze alleen op het dak mogen liggen. En ik zou ze bij mijn balkon willen plaatsen.”

Wat voor energiecontract heb je?

“Wij hebben een vijfjarig contract bij Eneco. Ons contract loopt in juli 2023 af. We betalen momenteel 55 euro per maand. Daar komt nog 25 euro aan huur van de zonnepanelen bij. De twaalf panelen wekten afgelopen jaar 2770 kWh op. Dat is veel meer dan ons jaarverbruik van 1418 kWh.

Ons jaarverbruik van gas is 475 kuub. We verbruiken niet veel nee, daarom kijk ik ook vol verwachting naar de komende eindafrekening. Ik verwacht dat we met alle maatregelen flink wat geld zullen terugkrijgen.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

“We gaan heel bewust om met zaken als verlichting, de stereo-installatie en de televisie. Apparaten laten we niet op de stand-bymodus staan, maar we trekken de stekker eruit. En waarom is het zo gebruikelijk dat mensen meteen na het avondeten om 18.00 uur de tv aanzetten? Bovendien zijn er dan toch weinig programma’s die onze interesse wekken, dus die gaat pas later aan.

We hebben de thermostaat in de woonkamer het hele jaar ingesteld op 18 graden. Verder staat nergens de verwarming aan. We vinden een hogere temperatuur overbodig. Je lichaam kan prima zelf warmte produceren en anders trekken we maar extra sokken of een trui aan. We hebben tochtstrips geplaatst en onze verlichting is van Philips Hue. Heel handig. We wassen ons iedere dag aan de wastafel en het bad gebruiken we hooguit één keer per jaar. Na het sporten stap ik even onder een koude douche. Mijn vrouw doucht wel vaker dan ik.

We hebben geen droger. De was hangt te drogen op onze mooie zolder. De wasmachine staat maar twee keer per week aan. Een witte was en een bonte was. Die gaat pas aan als de trommel vol zit. Meestal zetten we die rond het middaguur aan, als de zon schijnt. En als de wasmachine klaar is, zetten we de vaatwasser aan. Of andersom natuurlijk.

Natuurlijk doe ik het voor mijn eigen portemonnee, maar zeker ook voor het milieu. Ik vind dat we er bewust mee moeten omgaan.”

