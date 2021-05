Het meest excentrieke huis van Nederland is verkocht (maar het blijft niet zoals het nu is)

Marilu Groeneweg (57) kocht het voormalige kantoorpand, een herenhuis uit 1558, 26 jaar geleden van de gemeente Schiedam en creëerde er haar eigen ‘veilige fort’, haar ‘droompaleis’. ,,Zo voelt dat voor mij. Dit is de plek waar ik me thuis voel”, zei de Schiedamse eerder. Ze gaat haar fort missen, maar het huis is met 200 vierkante meter ook wat groot. Iets te groot inmiddels. Bovendien heeft ze sinds kort een hondje - Maggie - en wil ze wat meer rust.

Liefde

,,Maar het is verkocht, in augustus is de overdracht al. Ikzelf heb gisteren te horen gekregen dat mijn bod op mijn nieuwe huis in Hardinxveld-Giessendam aanvaard is”, vertelt Groeneweg, die aangaf te hopen dat de nieuwe bewoners haar huis net zoveel liefde geven, als zij heeft gedaan en ‘haar ontwerp’ ook zoveel mogelijk in tact laten.

Quote De huidige kopers willen wel iets laten zoals het is, maar niet alles. Marilu Groeneweg, eigenaar excentrieke woning

Dat was bijna gelukt. ,,Ik had kopers die mijn interieur volledig over wilden nemen, maar helaas kregen zij de financiering niet rond. De huidige kopers willen wel iets laten zoals het is, maar niet alles. Ach, het zal vast wel goed komen.”

