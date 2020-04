‘Het zou juist goed zijn als de huizenmarkt afkoelt’

De huizenprijzen lagen in maart 7 procent hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers die Centraal Bureau Statistiek vanochtend bekendmaakte. De laatste vijf jaar zijn bestaande huizen gemiddeld 38 procent duurder geworden, met plaatselijke uitschieters waarin prijzen over de kop gingen. De markt is oververhit en dat is nadelig voor lage en middeninkomens die een huis zoeken. Huizenbezitters genieten echter elke maand van een groei van hun vermogen, al zit het opgeslagen in stenen. Mogelijke prijsdalingen van de huizen is voor de een positief, de ander negatief.