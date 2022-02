Hier woon je eerste rang in de Rotterdamse haven: pal met je neus op de schepen

De Hypotheker: ook buiten Randstad steeds minder betaalbare woningen

Ook buiten de Randstad zijn nu minder betaalbare woningen te krijgen, signaleert De Hypotheker. Dat komt door het zogenoemde waterbedeffect, wat inhoudt dat als in een bepaalde regio huizen duurder worden, mensen buiten die regio op zoek gaan en ook daar de huizenprijzen stijgen. Een jaar geleden was de huizenmarkt in gebieden buiten de Randstad nog redelijk toegankelijk, zegt de hypotheekadviseur. Ook steeg het gemiddelde hypotheekbedrag in één jaar tijd met ruim 10 procent.

