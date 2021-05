Hoe doet de palmboom het in de steeds hetere Nederlandse zomers?

Wonen in een ‘Flintstone’ huis? Bewoners krijgen sleutel van geprinte ‘zwerfkei’

30 april In de Eindhovense wijk Bosrijk ligt een enorme zwerfkei. En niet zomaar een, er wonen mensen in. Een mijlpaal voor Eindhoven en tegelijkertijd een wereldprimeur. Want het ding is niet van steen, maar van beton. En het is laagje voor laagje gebouwd door een printer.