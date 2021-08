Hoe houd je het (opblaas)zwembad schoon?

,,Allereerst is het een kwestie van ‘voorkomen is beter dan genezen’. Met een afdekzeil en voetenbadje voor je erin stapt voorkom je dat er onnodig vuil in je bad belandt. En wees je ervan bewust dat ook zonnebrandcrème en bodylotion in het water terechtkomen. Maar zelfs als je met dat soort zaken rekening houdt, wordt badwater vanaf een dag of drie troebel of groen van de algaanslag. Bij de eenvoudigere opblaasbadjes zit er weinig anders op dan het water te verversen. Ik ken slechts één desinfectiepoeder, Kiddy Pool, om het bad schoner te maken.

Meer opties heb je met een zwembadpomp. Die is alleen aan te sluiten op de betere baden, vanaf ongeveer 70 euro. De pomp filtert haren, vuil en lotions uit het water. En je doet er chloor- en PH-tabletten – een stabilisator voor het chloor – in tegen algengroei. Als je regelmatig de chloor- en PH-waarde test en zo nodig bijstuurt, kun je een zomer lang van hetzelfde water genieten. Gooi geen chloortabletten in een bad zonder pomp. Omdat er geen stroming is, zullen ze zich op één plek gaan uitbijten.

Zout is in opkomst als alternatief voor chloor. Het is voordeliger, zachter voor je huid en ogen, en ruikt minder sterk. Maar ook zwembadzout werkt alleen in combinatie met een pomp. Het heeft geen zin om tafelzout erin te strooien totdat je in een soort Dode Zee dobbert. Bleek uit je keukenkast is een nog slechter idee. Dan ben je verzekerd van rode ogen en wit uitgeslagen badpakken.’’

