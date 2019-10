Hoe Ikea in 2030 een ‘kringloopwinkel’ wil zijn

Op de Dutch Design Week in Eindhoven is de ambitie gisteren met veel bravoure gepresenteerd. Ikea is met vierhonderd filialen het grootste woonwarenhuis van de wereld en daardoor grootverbruiker in tal van materialen. Jaarlijks worden ruim 40.000 zeecontainers met meubels en andere artikelen naar Nederland vervoerd. Veel daarvan komt uiteindelijk terecht bij de 579 miljoen kilo grofvuil die elk jaar wordt weggebracht.



,,We hebben een flink probleem”, wil Alberic Pater maar zeggen als hij de cijfers opsomt. Hij is duurzaamheidsmanager bij Ikea Nederland. Sinds 2012 heeft het Zweedse bedrijf een duurzaamheidsprogramma. Met enkele successen: na een investering van 2,5 miljard euro wordt 100 procent van de energie die de winkels verbruiken duurzaam opgewekt met eigen zonnepanelen en windmolens. Het katoen is 100 procent ‘eerlijk’ geproduceerd en in 2020 wordt 100 procent van het polyester gerecycled.