Hoe je planten laat klimmen als ze dat niet vanzelf doen

Blijkbaar heb ik even niet opgelet. Ik lees zojuist dat amber de kleur van 2019 is. Het jaar is al halverwege en ik wist van niks. Het artikeltje waarin ik dit lees gaat over de vetplant Kalanchoë. En over hoe je je terras met Kalanchoës kunt opvrolijken. Bijvoorbeeld door ze op krukjes te zetten, of door ze aan de decoratieladder te hangen.

Decoratieladder? Wat is dat nu weer? Ook dat woord is nieuw voor mij. Het wordt tijd voor een opfriscursus.

De decoratieladder, zo leer ik bij navraag onder trendgevoelige vrienden, is een laddertje met drie, vier of vijf sporten, waaraan je planten kunt hangen. Je vindt ze vooral in nieuwbouwwijken, waar de huizen steeds groter maar de tuinen steeds kleiner worden. En hoe kleiner de tuin, hoe meer je de lucht in wilt.

Verticaal tuinieren

Met de decoratieladder kun je verticaal tuinieren. Vroeger deed je dat door oude kistjes van de fruitveiling te stapelen, maar die raken ook een keer op.

Goed, de amberkleurige Kalanchoë hang je dus aan de decoratieladder. Wat zou je er nog meer aan kunnen hangen, want als je een ladder dan toch niet gebruikt om de ramen te wassen of kersen te plukken kun je hem net zo goed vol hangen. En hangplanten zijn er genoeg. Klimop bijvoorbeeld, een plant die net zo goed hangop zou kunnen heten, maar die naam was al bezet. Want klimop is weliswaar een klimplant, maar eigenlijk hangt de plant net zo lief als dat hij klimt.

En dat geldt voor meer klimplanten. Neem de clematis. Die staat op het tuincentrum altijd bij de klimplanten, maar als je goed kijkt dan zie je dat deze klimplant zich helemaal niet zelf aan het bamboestokje vasthoudt maar daar met een twistertje of een plastic bandje aan is bevestigd. Daarmee wek je de indruk dat de clematis graag naar boven wil, maar dat is niet waar. Hij hangt veel liever naar beneden.

Nauwelijks omhoog

Kijk maar eens naar de paal van een pergola waartegen een clematis is geplant, met de bedoeling dat hij straks een dak van blad en bloemen vormt. Vergeet het maar. De plant doet wel een halfslachtige poging om de paal te beklimmen, maar komt nauwelijks een meter hoog om daarna weer naar beneden te zakken en als een afgezakte kous om de voet van de paal te blijven hangen.

En als je erover nadenkt is dat logisch, want wie heeft er in het wild ooit een clematis zien klimmen? Kruipen ja, liggen ook, hangen zeker, maar de klimmende clematis komt in de natuur niet voor.